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【內房數據】萬科上月銷售微跌近1% 一文看清10月內房銷售表現（不斷更新）
股市 19:07 2023/11/02
內房銷售表現續下滑，中指院表示，10月百大房企銷售額按年下降33.5%，按月下降7.5%。首10個月百大房企銷售總額為5.3萬億元（人民幣，下同），按年下降13.1%，降幅相比9月擴大2.8個百分點。
本網以一文形式，綜合各大房企10月銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。
重溫9月內房銷售數據，按【下一頁】
|10月銷售
|首10個月銷售
|股份
|數額（億，人民幣）
|按年變動
|數額（億，人民幣）
|按年變動
|萬科 （02202）
|318.3
|-0.8%
|3,124.4
|-9.9%
|合生創展 （00754）
|14.3
|/
|267.2
|+2%
萬科 （02202） 10月份實現合同銷售面積200萬平方米，合同銷售金額318.3億元，按年跌0.8%。首10個月累計實現合同銷售面積2,018.4萬平方米，合同銷售金額3,124.4億元，按年跌9.9%。
合生創展 （00754） 10月總合約銷售金額為約14.26億元，其中物業合約銷售約13.55億元。首10個月總合約銷售金額為約267.2億元，按年升2%，其中物業合約銷售約257.83億元，裝修合約銷售約9.37億元。
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編輯：袁諾曦
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