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【內房數據】合景泰富上月銷售挫82% 一文看清10月內房銷售表現（不斷更新）
內房銷售表現續下滑，中指院表示，10月百大房企銷售額按年下降33.5%，按月下降7.5%。首10個月百大房企銷售總額為5.3萬億元（人民幣，下同），按年下降13.1%，降幅相比9月擴大2.8個百分點。
本網以一文形式，綜合各大房企10月銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。
重溫9月內房銷售數據，按【下一頁】
|10月銷售
|首10個月銷售
|股份
|數額（億，人民幣）
|按年變動
|數額（億，人民幣）
|按年變動
|萬科 （02202）
|318.3
|-0.8%
|3,124.4
|-9.9%
|中海外 （00688）
|250.6
|-19.9%
|2,640.8
|+13.5%
|融創中國 （01918）
|47.6
|-51.2%
|757.8
|-50.5%
|旭輝 （00884）
|43.7
|/
|608.3
|/
|雅居樂 （03383）
|34.8
|-27%
|396.9
|-31.3%
|中海宏洋 （00081）
|32
|-3.6%
|376.5
|+14.7%
|遠洋集團 （03333）
|27.4
|-71.1%
|454.3
|-42.2%
|保利置業 （00119）
|27
|-60.3%
|486
|+32%
|金地商置 （00535）
|26.8
|-40.2%
|301.6
|-39.4%
|中梁控股 （02772）
|24
|-56.4%
|300.5
|-47.8%
|融信中國 （03301）
|17
|-33.4%
|144.7
|-74%
|合生創展 （00754）
|14.3
|/
|267.2
|+2%
|正榮地產 （06158）
|9.8
|-54.7%
|137.8
|-52.8%
|建業地產 （00832）
|9.1
|-32.2%
|127.1
|-38.6%
|合景泰富 （01813）
|7.6
|-82%
|/
|/
|時代中國 （01233）
|7.5
|-63.6%
|127.7
|-65.2%
|銀城國際 （01902）
|4
|-72.1%
|54.2
|-50.9%
合景泰富 （01813） 10月預售額為7.6億元，與去年 同期相比減少82%，預售建築面積約為4.59萬平方米，與去年同期相比減少77.6%。
中梁控股 （02772） 10月合約銷售金額約24億元，按年跌56.4%，合約銷售面積約23萬平方米，合約銷售均價約每平方米10,400元。首10個月合約銷售金額約300.5億元，按年跌47.8%，累計合約銷售面積約290.5萬平方米，合約銷售均價約每平方米10,300元。
建業地產 （00832） 10月取得物業合同銷售額9.1億元，按年減少為32.2%；合同銷售建築面積14.6萬平方米，按年減少31%；每平方米平均銷售價格為6,207元，減少1.6%。首10個月集團已取得物業合同銷售總額127.1億元， 按年減少為38.6%；總合同銷售建築面積189.6萬平方米，按年減少為35.5%；每平方米平均銷售價格為6,701元，減少為4.8%。
遠洋集團 （03333） 公布，10月協議銷售額27.4億元，按年下跌71.1%；銷售樓面面積約27.47萬平方米，減少56.4%。首10個月，累計協議銷售額454.3億元，按年下跌42.2%；樓面面積約373.8萬平方米，減少23.2%。
融創中國 （01918） 10月合同銷售金額約47.6億元，按年跌51.2%，合同銷售面積約32.5萬平方米，合同銷售均價約每平方米14,650元。首10個月累計實現合同銷售金額約人757.8億元，按年跌50.5%，累計合同銷售面積約540.3萬平方米，合同銷售均價約每平方米14,030元。
融信中國 （03301） 10月總合約銷售額約為16.95億元，按年跌33.4%；合約建築面積約為8.1萬平方米；平均合約售價約為每平方米20,891元。首10個月總合約銷售額約為144.7億元，按年跌74%；總合約建築面積約為95.6萬平方米；平均合約售價約為每平方米15,141元。
中海外 （00688） 10月合約物業銷售金額約250.56億元，按年下降19.9%；而相應的已售樓面面積約為107.9萬平方米，按年下降25.8%。首10個月累計合約物業銷售金額約2,640.83億 元，相應的累計已售樓面面積約1140.55萬平方米，分別按年上升13.5%及6.8%。截至10月底止，中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約124.46億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。
金地商置 （00535） 10月合約銷售總額約26.75億元，按年跌40.2%，而期內合約銷售總面積約21.12萬平方米，銷售均價為每平方米約12,700元。首10個月累計合約銷售總額約301.61億元，按年跌39.4%，而累計銷售總面積約213.87萬平方米。
中海宏洋 （00081） 10月合約銷售額31.99億元及合約銷售面積27.19萬平方米，分別按年下跌3.6%及8.2%。首10個月累計合約銷售額 376.48億元及合約銷售面積313.46萬平方米，分別按年上升14.7%及1.1%。截至2023年 10月底，累計認購未簽約額8.64億元及認購未簽約面積59,500平方米。
保利置業 （00119） 指，10月置業集團實現合同銷售金額約27億元，按年跌60.3%，合同銷售面積約14.9萬平方米，合同銷售均價約每平方米18,376元。首10個月置業集團累計實現合同銷售金額約486億元，按年增長32%，合同銷售面積約201.9萬平方米，合同銷售均價約每平方米24,072元。
時代中國 （01233） 10月合同銷售金額約為7.5億元，按年跌63.6%，簽約建築面積約為5.1萬平方米。首10個月合同銷售金額為127.69億元，按年跌65.2% ，簽約建築面積約為80.3萬平方米。
銀城國際 （01902） 10月總合約銷售額為4億元，按年跌72.1%，合約建築面積約2.1萬平方米，平均合約售價為每平方米19444元。首10個月總合約銷售額約54.2億元，按年跌50.9%，建築面積約24.2萬平方米，平均合約售價約每平方米22411元。
正榮地產 （06158） 10月合約銷售金額約9.75億元，按年跌54.7%，合約銷售建築面積約為6.1萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,000元。首10個月累計合約銷售金額約為137.76億元，按年跌52.8%，合約銷售建築面積約為91.8萬平方米及合約平均售價約為每平方米15,000元。
雅居樂 （03383） 10月的預售金額合計為34.8億元，按年跌27%，對應建築面積為23.4萬平方米，平均價為每平方米14,896元。首10個月預售金額合計為396.9億元，按年跌31.3%，對應建築面積為266.1萬平方米；平均價為每平方米14,918元。
旭輝 （00884） 10月合同銷售金額約43.7億元及合同銷售面積約35.9萬平方米，合同銷售均價約14,200元每平方米，股東權益應佔合同銷售金額約19億元。首10個月累計合同銷售金額約608.3億元，合同銷售面積約433.7萬平方米，合同銷售均價約15,100元每平方米，及公司股東權益應佔合同銷售金額約311.7億元。
萬科 （02202） 10月份實現合同銷售面積200萬平方米，合同銷售金額318.3億元，按年跌0.8%。首10個月累計實現合同銷售面積2,018.4萬平方米，合同銷售金額3,124.4億元，按年跌9.9%。
合生創展 （00754） 10月總合約銷售金額為約14.26億元，其中物業合約銷售約13.55億元。首10個月總合約銷售金額為約267.2億元，按年升2%，其中物業合約銷售約257.83億元，裝修合約銷售約9.37億元。
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編輯：袁諾曦