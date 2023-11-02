▲ 【FinTechWeek】滙豐方嘯：香港可參考矽谷創科中心的成功模式 充當亞太區創新產業的融資中心

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯在金融科技周上表示，新經濟及科技企業對於刺激香港及其他地區經濟，發揮日益關鍵的作用，而要數世界上最具影響力的科技生態圈，矽谷必定榜上有名，數十年來區內集中了創業人才、頂尖大學和雄厚資本，加上美國是世界上最大的經濟體，形成了一個推動創新的良性循環，有關發展十分值得其他發展創科的城市借鑑。

不過，方嘯稱，矽谷的成功模式未必可以在其他地區以相同規模複製，因創科生態圈需要發展出獨有的成功模式，方可以晉身成創科中心，為經濟創造更大價值，但香港的基本條件確實與矽谷有不少相似之處，舉例稱，銀行和資本市場具備充裕的資本，地理上背靠內地龐大的經濟體，有助初創企業規模化，同時擁有多間一流的大學，有利培養人才和進行研發工作，因此香港應當把握自身的獨有優勢，包括國際金融中心的地位，以及在大灣區的策略性角色，實踐成為國際創科中心的願景，並充當整個大灣區以至亞太區創新產業的融資中心。

著力在港籌組滙豐科創金融專責團隊

滙豐今年6月宣布推出滙豐科創金融（HSBC Innovation Banking），方嘯指，目前已開始在香港籌組專責團隊，逾十名銀行家已陸續上任，將進一步增加滙豐在香港及亞太區新經濟領域的專才，而滙豐正著力擴展團隊及服務，針對獲創投基金支持的企業、其創辦人及投資者的獨特需要，提供專業的銀行和融資服務。

今年5月，滙豐將兩項專項信貸基金升級整合為「滙豐新經濟信貸基金」，並加大基金總額至30億美元，為在香港及內地的新經濟企業提供度身定制的融資方案。方嘯稱，滙豐未來將提供更全面交易銀行服務及數碼銀行支援，配合新一代企業的理財需要。

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編輯：陳韻妍