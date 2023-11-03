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阿拉伯人1936年起義 醖釀以巴民族主義運動

環球政治 16:05 2023/11/03

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以巴戰爭未有平息跡象，國際社會提倡多個方案試圖促成以軍與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）停戰。但哈馬斯強調要以色列在巴勒斯坦領土消失為止，而以軍也表明必須摧毀哈馬斯。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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