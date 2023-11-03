阿拉伯人1936年起義 醖釀以巴民族主義運動 環球政治 16:05 2023/11/03 分享： 分享： 以巴戰爭未有平息跡象，國際社會提倡多個方案試圖促成以軍與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）停戰。但哈馬斯強調要以色列在巴勒斯坦領土消失為止，而以軍也表明必須摧毀哈馬斯。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【以巴戰爭】美以商討加沙管治方案 包括派遣維和部隊 2023/11/02 【以巴戰爭】美以商討加沙管治方案 包括派遣維和部隊 美眾議員避過驅逐 料難逃道德委員會調查 2023/11/02 美眾議員避過驅逐 料難逃道德委員會調查 【以巴戰爭】以軍紅海部署導彈艇 應對也門叛軍無人機 2023/11/02 【以巴戰爭】以軍紅海部署導彈艇 應對也門叛軍無人機 【以巴戰爭】哈馬斯誓言不斷襲擊 直至徹底消滅以色列 2023/11/02 【以巴戰爭】哈馬斯誓言不斷襲擊 直至徹底消滅以色列 加拿大維持每年50萬新移民目標 冀緩解住屋和醫療壓力 2023/11/02 加拿大維持每年50萬新移民目標 冀緩解住屋和醫療壓力 你可能感興趣 【以巴戰爭】美以商討加沙管治方案 包括派遣維和部隊 18:00 2023/11/02 【以巴戰爭】美以商討加沙管治方案 包括派遣維和部隊 美眾議員避過驅逐 料難逃道德委員會調查 17:07 2023/11/02 美眾議員避過驅逐 料難逃道德委員會調查 【以巴戰爭】以軍紅海部署導彈艇 應對也門叛軍無人機 16:00 2023/11/02 【以巴戰爭】以軍紅海部署導彈艇 應對也門叛軍無人機 最新專欄文章 更多 能源專家破解「脫碳」狂想 擺脫化石燃料路漫漫 2023/08/18 能源專家破解「脫碳」狂想 擺脫化石燃料路漫漫 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 2023/05/26 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 地緣政治 軍事 戰爭 加沙 巴勒斯坦 以色列 英國