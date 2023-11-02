柏傲莊首錄二手蝕讓成交　一房戶695萬售　三年貶值約95萬

樓價持續下調，連鐵路沿綫新盤都難逃蝕讓的下場，大圍站上蓋屋苑柏傲莊錄得入伙後首宗二手蝕讓個案，中原地產劉俊杰表示，減辣對樓市具正面作用，市場氣氛有好轉，樓市成交量有望提升，大圍柏傲莊錄第3宗二手成交，為屋苑的7A座中層F室，實用面積345平方呎，採一房間隔，座向西北，業主放盤時叫價730萬元，議價後最終以695萬元成交，折合實用呎價20,145元。

據了解，買家為上車客，原業主則於2020年以790.2萬元買入單位，持貨3年，是次易手帳面蝕讓約95.2萬元，單位期內貶值12%，

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