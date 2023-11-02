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【主權基金】日本國家養老基金上季虧損6832億日圓　日本國債投資回報跌幅創紀錄

股市 18:29 2023/11/02

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【主權基金】日本國家養老基金上季虧損6832億日圓　日本國債投資回報跌幅創紀錄

日本國家養老基金GPIF（Government Pension Investment Fund）在截至9月底止3個月，虧損6,832億日圓或0.3%，當中持有的日本國債創紀錄下降。不過，受惠首財季，上半財年GPIF仍錄得正回報9.15%，投資收益達18.3萬億日圓。

季內，國內債券下跌2.7%，創下該基金前身自2001年開始投資以來的最大跌幅，錄得1.5萬億日圓的虧損；海外債券則跌0.8%，錄得4037億日圓的虧損。

GPIF約有四分之一的資產是日本國債，這次虧損或顯示，隨著日本央行緩慢退出超寬鬆貨幣政策，持有這些證券的風險越來越大。

股票方面，期內，日本本地股票錄得投資回報2.5%，收益為1.3萬億日圓，海外股票則跌0.1%，錄911億日圓的虧損。

截至9月底止，GPIF總資產為219.3萬億日圓。GPIF發言人指，總資產略有上升主因有資金從管理養老金的政府賬戶轉入。

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編輯：袁諾曦

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