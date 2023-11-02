▲ 【大行看法】國海富蘭克林：對未來3至5年港股前景具信心 內地投資者佔比將逐步上升

港股未有起色，國海富蘭克林基金管理總經理兼投資總監徐荔蓉稱，他對未來3至5年的港股前景具信心，相信依然具增長潛力，而且未來中資投資者在港股市場的佔比中長線將逐步上升，但市場情緒仍需時恢復，籲投資者對中國股市保持耐心。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊中國股票基金經理徐力高補充，外資普遍尚未重返中港市場，但近期見到有中東資金開始進入中港股市，相信港股仍是國際投資平台。他指，現時不少在港上市的企業均是中資股，即使基地在本地，但也有涉獵內地市場，故中國經濟對本港基本面有很大影響，對港股明年表現仍具信心。

看好具創新技術的「中國製，中國銷」公司

富蘭克林對中港股市持正面看法，徐荔蓉指，在中國選股相當重要，被動式投資與主動式投資在內地的回報差距甚遠，故他會與企業管理層及創辦人會晤，了解其對公司的目標，疫情期間經營環境雖具挑戰性，但看到不少企業的資產負債表維持穩健，並擴充業務。

徐力高同意，投資中國時要持選擇性態度，看好具創新技術的「中國製，中國銷」（China for China）公司，也看好服務業、可持續發展相關的行業，尤其重視企業的資產負債表及現金流是否強勁。

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記者：陳韻妍