【會議溝通】Zoom AI Companion新功能助分析演講表現　支援語言增至32種

▲ Zoom AI Companion將推出新功能，包括會議概覽及分析演講表現等。

Zoom早前推出的生成式AI助理Zoom AI Companion，運用人工智慧提升協作效益。Zoom日前表示，將為Zoom AI Companion加強現有功能，推出新功能如會議概覽及分析演講表現等，以及增加支援語言。

據Zoom於11月1日公佈數字，Zoom AI Companion推出不到兩個月已有超過125,000個帳戶使用，並透過其撰寫會議摘要功能，生成超過100萬份會議摘要。由本月起，該會議摘要功能將新增「會議概覽功能」，根據完整的會議摘要內容整理出簡短扼要會議概覽，然後透過電子郵件發送給用戶。

【AI狂潮】英國投資22億元 研AI超級電腦

【AI模型】阿里雲推「通義千問」2.0 助企業釋放生成式AI潛力

助改善說話及溝通方式

AI Companion還會為用戶提供會議輔導功能，包括Smart Recording語音分析功能。該功能可分析講者的演講表現，例如演講及停頓的比例、演講語速、以及是否有填補詞，讓講者可以分析和改善自己的說話和溝通方式。

另在加強AI Companion功能方面，預覽版中的AI Companion會議摘要和會議提問功能，將支援總共32種新語言。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：