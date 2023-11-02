▲ 【新世界系】新世界以99.35%贊成票通過向周大福企業售新創建持股 將派40億元特別股息

新世界發展 （00017） 就向大股東周大福企業出售新創建 （00659） 持股一事，召開股東特別大會，有關決議案以99.35%（約5.146億股）贊成票獲得正式通過，反對票為0.65%（約339萬股）。新世界指，由於議案獲通過，將於11月9日把持有新創建約23.8億股，約佔新創建已發行股本約60.86%，售予周大福企業。

新世界將獲得217.82億元現金收入

據早前公告，新世界將獲得217.82億元現金收入，並會向全體股東派發40億元特別股息（每股1.59元），餘下資金將用於償還現有借款及作為集團的一般營運資金。

新世界指，出售新創建持有有三大好處，可進一步優化資本，強化財務實力，有充足彈藥推展香港及中國內地具規模項目；集團策略性定位更清晰，聚焦地產發展、地產投資，以及與地產和顧客服務相關的中港業務；大幅釋放資產價值，提升股東回報。

相關文章：【新世界17】新世界出售新創建 兩大獨立投票顧問ISS、Glass Lewis籲股東支持

相關文章：【新世界系】周大福企業推翻全購新創建要約建議 決定維持新創建上市地位

相關文章：【新世界系】周大福企業最多355億全購新創建、新世界擬派特別息 新世界升一成後急回、新創建大升11%

編輯：陳韻妍