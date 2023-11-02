  • 26°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新世界系】新世界以99.35%贊成票通過向周大福企業售新創建持股　將派40億元特別股息

股市 17:57 2023/11/02

分享：

分享：

【新世界系】新世界以99.35%贊成票通過向周大福企業售新創建持股　將派40億元特別股息

新世界發展 （00017） 就向大股東周大福企業出售新創建 （00659） 持股一事，召開股東特別大會，有關決議案以99.35%（約5.146億股）贊成票獲得正式通過，反對票為0.65%（約339萬股）。新世界指，由於議案獲通過，將於11月9日把持有新創建約23.8億股，約佔新創建已發行股本約60.86%，售予周大福企業。

新世界將獲得217.82億元現金收入

據早前公告，新世界將獲得217.82億元現金收入，並會向全體股東派發40億元特別股息（每股1.59元），餘下資金將用於償還現有借款及作為集團的一般營運資金。

新世界指，出售新創建持有有三大好處，可進一步優化資本，強化財務實力，有充足彈藥推展香港及中國內地具規模項目；集團策略性定位更清晰，聚焦地產發展、地產投資，以及與地產和顧客服務相關的中港業務；大幅釋放資產價值，提升股東回報。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港負資產返回近19年高位　會否誘發銀行體系危機？

相關文章：【新世界17】新世界出售新創建　兩大獨立投票顧問ISS、Glass Lewis籲股東支持

相關文章：【新世界系】周大福企業推翻全購新創建要約建議　決定維持新創建上市地位

相關文章：【新世界系】周大福企業最多355億全購新創建、新世界擬派特別息　新世界升一成後急回、新創建大升11%

編輯：陳韻妍

港股 新創建集團（00659） 新世界 新世界發展（00017）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【港股收市】領展、小米升6%　美團逆市跌近1%　恒指升128點、成交711億（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款