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【英企破產】6000英國建築企業瀕倒閉　嚴重財困公司3個月激增46%

商業 13:00 2023/11/03

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關注英國企業健康的機構Begbies Traynor警告，全國有5,919家建築公司正處於「嚴重」（Critical）財務困境，而處於「必須注意」（Significant）財務困境更多達72,257 家，佔英國建築公司總數的20%。

【英國零售】天氣轉涼　英國時裝零售商銷售額增長11%

據英國國家統計局的數據，2021年英國建築業共有353,365家公司。根據Begbies Traynor數據，扣除北愛爾蘭後，這意味著 1.6%的公司面臨「嚴重」財務困境，五分之一亦面臨「必須注意」財務困境。

由於利率、通脹和消費者信心疲軟的壓力，近40,000家英國公司被認為陷入嚴重財務困境。報告稱，這些壓力顯然已從面向消費者的行業漫延到其他行業，並且正在變得普遍，特別是在建築業，許多企業被推向失敗的邊緣。

與建築業密切相關的房地產和物管業的情況也很糟糕，由於住宅市場持續放緩，有4,994家公司陷入嚴重困境，在今年第二季到第三季就大增了38%，而陷入「必須注意」的公司也有51,240家。

【香港零售】香港零售銷售連升10個月　大新料續平穩

Begbies Traynor 合夥人Julie Palmer表示：「成千上萬的英國公司現在陷入財務困境。那些依靠最低利率背負債務、在疫情期間依靠政府支持才得以生存的企業，現在必須應對財務現實檢查，因為在可預見的未來，更高的利率會打擊營運資本。嚴重的通脹和疲弱的消費者信心令這些企業將不可避免地走向失敗。」

Begbies Traynor 進一步指：「建築業長期以來一直是經濟健康的風向標，目前有超過70,000家公司陷入必須注意的財務困境，大約6,000家公司陷入更嚴重的財務困境，這通常是正式破產的先兆。最新數據突顯了這場醞釀多年、但因多項為企業提供喘息空間的措施而被推遲的債務風暴，很可能會爆發，這將為整個經濟帶來衝擊。」

【香港零售】9月零售升13.0%　分析師看好第4季消費市道

責任編輯：李智賢

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