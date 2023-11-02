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2036《女性盆腔腫瘤防與治》健康講座 關注女性健康 遠離婦科惡疾

都會情報 17:30 2023/11/02

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子宮、卵巢腫瘤發病年齡趨向年輕化，而且早期症狀不明顯，很多女士都會聞風色變。為加強公眾對女性常見腫瘤的關注，著名健康品牌2036早於尖沙咀基督教青年會（YMCA）舉辦《女性盆腔腫瘤防與治》公開免費健康講座。

當日，大會邀請到廣州醫科大學醫學碩士、婦科主任紀珮醫生及新城知訊台《新紀元健康檔案》客席主持鍾志強教授，闡述女性生殖系統常見腫瘤機理和症狀，以及天然物質的助療功效。知名藝人李司棋聯同復康見證者即席分享保健心得，答問環節期間，現場觀眾踴躍發問，場面熱鬧。

關於活力健國際有限公司
活力健國際有限公司一直以提升大眾健康為己任，堅持以科研為本，致力研發靈芝孢子與其他天然物質對人類中樞、免疫等系統的效用，並獲得中外多間醫學院及研究所大力支持，共同研發及引證產品的醫學功效。因此，集團旗下產品的品質、功效及安全性，絕對具權威保證。

關於2036
活力健不僅開創靈芝孢子健康產品的先河，旗下品牌「2036」更成為香港著名的健康品牌。多年來，品牌成功研發『靈芝孢子系列』及『專科系列』產品，並得到科學研究證實其效用。其中，皇牌產品「靈芝孢子精華」及「靈芝孢子油」更被證實能有效調控人體的中樞系統，並對免疫系統產生調控作用，對多種健康問題有顯著效果，能全面提升整體健康。品牌一直秉持「匯聚科研智慧　豐盛健康人生」的理念，將陸續推出不同的健康產品，以滿足不同人士的健康需要。

（特約）

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