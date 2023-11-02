▲ 【中國股市】國安部：有「唱空者」、「掏空者」妄圖引發金融動盪 密切監測金融領域的國家安全風險

中國股市持續低迷，中國國安部於微信公眾號發文，提及有「唱空者」、「掏空者」妄圖引發金融動盪，並指出要把防範化解金融風險放到更加重要的位置，積極參與經濟、金融等領域國家安全保障體系建設，密切監測「金融領域國家安全風險」。

文章先提及國家主席習近平表示要防範化解金融領域的國家安全，並稱近日看到金融安全面臨不少風險和挑戰，而金融安全是國家安全的重要組成部分，維護金融安全，是關係中國經濟社會發展全域的一件帶有戰略性、根本性的大事，金融與風險始終相伴，其融入經濟社會愈廣愈深，可能帶來的風險影響就愈複雜。

個別國家把金融當成地緣博弈工具

國安部又指，近日看到金融安全面臨不少風險和挑戰，金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，經濟金融風險隱患仍然較多，而個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞「金融制裁」大棒大打出手，一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有「看空者」、「做空者」，還有「唱空者」、「掏空者」，「企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發我國內金融動盪」。

文章最後指出，國家安全機關「要把防範化解金融風險放到更加重要的位置」，積極參與經濟、金融等領域國家安全保障體系建設，對金融領域國家安全風險「密切監測、準確預判、有效防範」，依法打擊懲治金融領域危害國家安全的違法犯罪活動。

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