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見可「先免後徵」　中環上班專才即入市　1095萬購香島兩房

股樓投資 18:28 2023/11/02

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中原地產冼子明表示，施政報告公布外來人才在港置業印花稅改為「先免後徵」，吸引不少專才把握時機在港置業安居，分行促成筲箕灣香島成交，單位為2座低層D室，實用面積695平方呎，屬2房連儲物室間隔，望柏架山景，最新以1,095萬元沽出，平均實用呎價15,755元。

據了解，新買家為國內專才，已來港六年，原先租住九龍區物業，見政府放寬人才置業稅，即把握時機睇樓，見香島旺中帶靜，間隔實用，為方便於中環上班，遂決定入市上址，遷入港島。原業主則於2017年以1,346萬元買入單位，持貨6年，是次沽出賬面蝕讓251萬元離場，單位期內貶值約18.6%。

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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