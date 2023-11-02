▲ 【FinTechWeek】金管局：批發層面央行數碼貨幣入開發階段 料明年推最簡可行產品

香港金管局正聯內地人民銀行、泰國央行、阿聯酋央行探索批發層面央行數碼貨幣（CBDC）。金管局稱，在批發層面CBDC的發展見階段性成果，mBridge項目已進入「最簡可行產品」（MVP）開發階段，預計將於明年推出，並為系統最終正式投入運作作好準備。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運在金融科技周論壇上表示，該局在mBridge項目中負責發展法律框架，該框架經已制訂，有3個層面：一是平台層面，這包含適用於所有參與者的全平台條款及條件，涉及對所有參與者訪和使用平台及相關功能的具約束力合同；二是司法管轄區層面，由各管轄區按各自需要和法規，在管轄區內地區採用，例如央行數碼貨幣的發行和贖回條款，由地方央行落實，而這些條款涉及與地方商業銀行之間的央行數碼貨幣發行和贖回規定；三是銀行對銀行層面，則是參與平台的任何兩家商業銀行之間簽署的自願協議，這些自願合約安排即是框架所指的外部條款。

鮑克運指，制定法律框架的基本理念是努力遵守「無害原則」（do-no-harm principle），並充分尊重所有參與轄區的貨幣主權，同時，平台條款為所有參與者以安全而有效率方法傳輸提供共同基礎。

同場的人行數字貨幣研究所所長穆長春表示，每個參與者都有各自獨特的mBridge環境，意味所有敏感數據，例如交易紀錄、用戶憑證等，都將保存在每個參與者自己的節點（node）中，並通過分類帳私隱機制加以保護。關鍵的細節例如交易者身份、貿易背景資訊等，都有私隱機制保護，這是透過使用隨機產生的密鑰以實現保護效果，故此，該平台可確保只有交易對手及其各自的央行和監管機構才能訪問敏感的交易細節。

穆長春指，mBridge項目框架中，只有參與的兩家商業銀行及其相關央行或監管機構，才能識別跨境交易，他們會有能力識別交易方，並解密支付交易數據。

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記者：胡學能