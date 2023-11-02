▲ 【美國加息】儲局議息後各大投行點睇？ 景順：美國10年期債息已見頂、或開始下行

聯儲局議息後一如預期維持利率不變，但儲局主席鮑威爾未有為加息可能關上大門。投資界普遍認為，FOMC聲明雖然沒有大變動，但有提到金融環境收緊，反映儲局對這方面更為重視，並預期12月議息大機會繼續不加息。本文綜合投資界各大評論，以便讀者閱覽。

尚渤投資：投資者趨不確定經濟和通脹如何演變

尚渤投資管理投資組合經理Lon Erickson表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明基本上維持不變。但值得注意的是當局在提及「金融（Financial）和信貸條件收緊」時加入了「金融」一詞，這與聯儲局的講話及對第三季經濟描述為「強勁」而非較早前的「穩健」一致。

尚渤指，從倒掛曲線來看，市場心態可能已轉向以「更長時間維持更高利率」（Higher-for-Longer）。更重要的是，投資者也越來越不確定經濟和通脹將如何演變、中性利率是多少以及聯儲局將如何回應。

該行指，儘管FOMC仍在觀望聯邦基金利率是否足夠高以實現目標，但顯然當局越來越多關心該利率必須在該水準維持多久的問題。Lon Erickson相信，利率在明年夏季前將保持在高位，但同樣重要的是要考慮利率開始下降時的幅度和速度。

景順：美國10年期債息可能開始下行

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，這次聯儲局是「鴿派暫停加息」。雖然鮑威爾保留了再次加息的權利，但該行認為聯儲局很可能已完成加息。

鮑威爾指出，貨幣政策對經濟產生的影響需要時間才會顯現，因此聯儲局於今年暫緩加息步伐以作進一步評估。這預示未來或會「長期暫停加息」。景順預期，聯儲局將依賴數據，尤其關注通脹數據，而不會被金融市場的行為所影響。

趙耀庭指，隨著抗通脹持續發展以及聯儲局可能於未來減息而非加息的幫助下，美國10年期國債孳息率已經見頂，並可能開始下行。他又預計，市場短期之內將較為波動，尤其是考慮到11月份下旬美國政府可能再度停擺，不過，鑑於市場開始假設聯儲局的緊縮週期已經結束，市場可能很快開始預期經濟會於2024年迎來復甦。

景順預期，全球風險意欲將日益增加，新興市場資產的表現將跑贏美國資產。另外，小型股及週期股料將表現出色，而投資級別及高收益債券亦有望錄得強勁表現。

Global X ETFs：儲局可能在12月再次暫停加息

Global X ETFs認為，鮑威爾在新聞發布會上的言論傳達了聯儲局深思熟慮和謹慎的態度。他強調了聯儲局維持限制性貨幣政策以調整近期金融狀況的承諾。顯而易見聯儲局對通脹及其潛在風險十分重視，主席的鷹派立場似乎有意確保金融市場的穩定。

該行指，鑑於近期收益率的上升，再加上儲局的評論，聯儲局很可能會在12月再次暫停升息，並在必要時為進一步升息敞開大門。自9月FOMC會議以來，金融環境收緊，似乎已幫助聯儲局實現了部份目標。

隨著升息週期接近尾聲，投資者仍有可能找到機會，尤其是在FOMC宣布升息後，收益率的回落會對股市形成支撐。這或能夠穩定過去幾個月以來投資者迴避風險的走勢。

DWS：這次議息是本週期的終端利率

DWS美國經濟學家Christian Scherrmann表示，認為這次議息是本週期的終端利率。儲局聲明對近期勞動力市場和經濟增長勢頭略顯鷹派，但亦提出金融環境可能對經濟動力構成風險，無疑是明顯的鴿派訊號。

儲局指過去幾輪加息對經濟的持續影響仍不明確，加上聲明並無太多重大變化，DWS指，未來仍有可能再次加息。目前，通脹仍然過高，勞動力市場過於緊張，斷言已經在通脹問題上取得勝利為時尚早。

安本：料儲局明年將繼續維持息率不變

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，聯儲局在是次會議上決定不加息，這顯示對可能出現金融狀況過度緊縮的擔憂。 如果金融狀況維持在收緊環境，現時通脹放緩、下降的薪酬通脹、和通脹預期下調的趨勢，是聯儲局暫停加息的有利條件。

安本指，原油價格所導致的通脹上升可能需要進一步的政策應對，但此風險已經降低，原油價格已接近回復至戰事開始時的水平。因此，該行預期聯儲局明年將繼續維持息率不變。這將令美國與其他地區之間的利率差異趨於穩定。這將支持高利差的貨幣，並減少因政策不確定性而導致的市場波動。它還將使股票市場能夠更好地根據公司基本面來定價。

摩根資管：儲局正尋求3個驗證

摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，是次議息反映儲局正尋求驗證（validation），包括：1）經濟活動在強勁的第三季之後即將出現下行趨勢，2）勞動市場在9 月非農就業人數大幅增長後正在恢復平衡，3）未來幾季通脹壓力將繼續緩解。

該行指，金融狀況收緊將減輕儲局採取進一步行動的必要，但前提是這種狀況具有持久性，並且是由市場定價以外的其他因素驅動。如果隨債息下降，金融狀況有所緩解，且市場不再對政策進一步收緊或提前降息進行定價，這或限制金融狀況對限制經濟活動的影響。

鑑於議息後美國10年期債息大幅下跌，摩根資管認為，需要密切關注殖利率走勢。而美國經濟將在新的一年放緩，預期儲局將在12月維持利率不變，直到2024年。

投資方面，摩根資管認為，宏觀不確定性、地緣政治風險加劇，投資者在持有大量超額頭寸時應保持謹慎。由於美國仍有能力實現軟著陸，對股市應持「中性」而非「減持」的看法，但要選擇優質及有能力保障利潤的企業。而該行認為固定收益市場變得更為吸引，因為隨著市場重新定價增長前景和政策利率見頂，​​核心政府債券收益率將在未來幾個月回落，並會將其擴展到投資級信貸，即使利差仍然很窄，收益率仍具吸引力。

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編輯：袁諾曦