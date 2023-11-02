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【美國加息】富蘭克林鄧普頓：通脹從4%回落至2%的難度將更大　市場高估明年減息幅度及可能性

股市 17:13 2023/11/02

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【美國加息】富蘭克林鄧普頓：通脹從4%回落至2%的難度將更大　市場高估明年減息幅度及可能性

美國聯儲局11月按兵不動，富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資總監Sonal Desai表示，美國利率正接近見頂，市場正開始消化聯儲局在未來幾季的部署，預期明年會減息3.5厘，但認為市場高估了明年減息的幅度及可能性，該行預期，聯儲局可能至少要2024年底才會開始減息。她解釋，未來數年美國料將出現巨額財政赤字，加上日本及中國均對買入美債的興趣下降，而且通脹高居不下，聯儲局要實現2%通脹目標並非易事。

預期美國國債孳息曲線會更陡峭

Desai指，美國通脹迅速從逾9%回落至4%，但要從4%回落至2%的難度將更大，而且不會直線回落，間中會有上升，假若更多國家捲入以巴衝突，將推動油價上升，造成通脹再次升溫的問題，將令環球央行在貨幣政策上更困難。

她稱，現時實質利率只是回到金融海嘯前平均水平，並正推高長期利率，加上短期利率上漲，預期美國國債孳息曲線會變得更為陡峭。她預期，金融市場在適應利率上升至「舊常態」時需要一點時間，期間市場將出現更大波動，鼓勵投資者在固定收益尋找投資機會，不僅可獲得吸引的收益，亦能分散股票投資的風險，偏好總收益率超過6厘的投資級別企業債券、優質的抵押證券和部分高收益債券。

利率長期高企對美國經濟影響逐漸浮現

美國聯儲局不斷加息下，美國經濟仍具韌性。富蘭克林鄧普頓入息投資策略投資總監Ed Perks稱，利率長期高企對美國經濟的影響逐漸浮現，因中小企業感受到的影響不僅來自聯儲局的緊縮政策，亦來自長期利率大幅攀升，這將會影響到固定收益市場和股票市場的前景，開始看到企業盈利受到波及，如果利率長期維持在高位，企業將會進一步受壓。

Ed Perks指，目前環境況下，投資級別企業債券更有望脫穎而出，因提供吸引的收益、總回報和風險管理潛力，當聯儲局在2024年下半年至2025年間減息，更將有助推動固定收益的總回報潛力。

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編輯：陳韻妍

經濟 美股 債券 貨幣政策 加息 美國 美國聯儲局 通脹
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