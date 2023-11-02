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【以巴戰爭】美以商討加沙管治方案 包括派遣維和部隊

環球政治 18:00 2023/11/02

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美國參議員證實美方與以色列正商討，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯一旦倒台後的加沙（Gaza）管治方案。雙方研究的其中一個方案，為多國向加沙派遣維和部隊，但美軍料不會參與。

【以巴戰爭】以軍紅海部署導彈艇 應對也門叛軍無人機 【下一頁】

美媒《Politico》引述兩名民主黨參議員范霍倫（Chris van Hollen）及Richard Blumenthal指，美以雙方早就加沙建立維和部隊的議題展開閉門外交，但形容對話仍屬初步階段，美軍不太可能參與加沙維和部隊。

《彭博社》報道，美方與以色列正商討三個方案。方案一為美國、英國、德國和法國軍隊支持下，將加沙臨時監管權交給中東地區國家，理想情況下沙特阿拉伯和阿聯酋都會參與。

方案二是於西奈半島及周邊地區建立維和部隊，執行埃及和以色列之間的和平條約條款，有指以色列認為此方案值得考慮。

方案三為聯合國臨時管治加沙，但有指以方認為此方案不切實際。

【以巴戰爭】哈馬斯誓言不斷襲擊 直至徹底消滅以色列 【下一頁】

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）外交政策顧問法爾克（Ophir Falk）表示，哈馬斯突襲以色列後，人們紛紛提出多個方案，但所有選項的先決條件均為摧毀哈馬斯，並以加沙去軍事化為前提。

華盛頓研究所學者10月17日發表報告，指可由埃及、約旦、阿聯酋、巴林和摩洛哥這5個與以國達成和平協議的阿拉伯國家，負責指導加沙未來的公共安全和執法，形容只有上述的阿拉伯國家才可獲以國信任。

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責任編輯：鄭錦玲

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