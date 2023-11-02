【業績│HKBN】香港寬頻楊主光：已檢視浮息負債比例　全年蝕近12.7億元　末期息20仙、股息率13.7厘（第二版）

▲ 【業績│HKBN】香港寬頻全年蝕近12.7億元 末期息20仙

香港寬頻 （01310） 公布，截至今年8月底止年度，全年收入按年增長1%至116.9億元，期內經調整息稅折舊攤銷前利潤按年跌12%至22.9億元，全年錄得12.67億元虧損，其中包括融資成本增加超過1.9倍，至7.02億元，以及商譽非現金減值12億元。集團派末期息每股20仙，與去年末期息相同，全年派付股息每股40仙，則較去年每股60仙按年減少33%。

香港寬頻股價今日升6.9%，收報2.92元。

楊主光：浮息及定息負債各佔一半

上財年香港寬頻平均融資成本約5.3%，按年增2.6個百分點，市場關注息口高企對公司融資成本影響，香港寬頻持股管理人楊主光表示，公司已詳盡檢閱浮息及定息負債比例，認為現時佔比安全及均衡，強調「不會出現負面驚喜」，財務總裁余頌廷近月加入後，繼續嚴控營業費用、資本開支、現金流等指標，楊主光其後補充，浮息及定息負債各佔一半。

楊主光提到，不建議外界只聚焦短期融資成本，要以整個周期來看，公司以往受惠低息環境進行收購及投資內部增長。

住宅寬頻成本向上 將配合更多增值服務加價

香港寬頻上財年全年住宅ARPU（每用戶每月平均收益）為179元，按年跌2.7%，住宅客戶人數97.2萬，按年持平。楊主光指出，上半財年公司刻意調低住宅寬頻月費，重新刺激上客量，其後下半財年再穩步上調平均月費。

楊主光指出，面對電力等成本上漲，香港寬頻以涵蓋更多增值服務方式上調價格，消化成本壓力，增加服務收入，日後重心由「透過減價吸納客戶」轉向「藉提高價格盡量增加ARPUx用戶總數的總和」。

內地業務動力良好 整體企業方案訂單量下半年增36%

香港寬頻持股管理人兼企業方案行政總裁何達提到，上財年內地企業方案業務較香港增速略快，上財年首季內地雖受累疫情限制措施，同時經濟復甦未如預期，人民幣匯率弱勢等，然而內地業務動力良好，整體企業方案訂單量在下半年按年增36%，較上半年18%明顯加快。

香港寬頻收益按年增長1%至116.92億指，主要受惠加快向資訊及通訊科技（ICT）轉型及批發國際直撥電話收入增加，當中企業方案收入按年升9%至48.25億元；住宅方案收入按年微跌2%至23.93億元；手機及其他產品收入按年增加5%至25.4億元。

股本負債比率為3.8倍

集團指出，網絡成本及銷售成本按年升5%至75.25億元，主要由於批發國際直撥電話成本上升所致，惟影響存貨成本下降。

集團期內經調整自由現金流按年跌33%，至7.63億元。公司指，經調整自由現金流是反映獲得現金能力的良好指標，並以此指標作為派息比率基準，而非使用非現金會計指標。為與集團經調整自由現金流不少於75%的既定股息政策保持一致，建議派息末期息每股20仙。

截至今年8月底，集團股本負債比率為3.8倍，較2022年2.4倍有所上升。

公司展望，於2024年財年，將繼續加強住宅及企業ICT業務的市場競爭力，並專注於提升公司作為一站式ICT行業領袖的能力，把握未來在中港兩地的增長機遇。

（第二版加入記者會）

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編輯：李哲毅、葉志偉