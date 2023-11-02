【業績│HKBN】香港寬頻全年蝕近12.7億元　末期息20仙　股息率13.7厘

香港寬頻 （01310） 公布，截至今年8月底止年度，全年收入按年增長1%至116.9億元，期內經調整息稅折舊攤銷前利潤按年跌12%至22.9億元，全年錄得12.67億元虧損，其中包括融資成本增加超過1.9倍，至7.02億元，以及商譽非現金減值12億元。集團派末期息每股20仙，與去年末期息相同，全年派付股息每股40仙，則較去年每股60仙按年減少33%。

香港寬頻股價今日升6.9%，收報2.92元。

公司指，集團收入增加主要受惠加快向資訊及通訊科技轉型及批發國 際直撥電話的收入增加，推動企業方案收入按年升9%至48.25億元；住宅方案收入按年微跌2%至23.93億元；手機及其他產品收入按年增加5%至25.4億元。

集團指出，網絡成本及銷售成本按年升5%至75.25億元，主要由於批發國際直撥電話成本上升所致，惟影響存貨成本下降。

集團期內經調整自由現金流按年跌33%，至7.63億元。公司指，經調整自由現金流是反映獲得現金能力的良好指標，並以此指標作為派息比率基準，而非使用非現金會計指標。為與集團經調整自由現金流不少於75%的既定股息政策保持一致，建議派息末期息每股20仙。

截至今年8月底，集團股本負債比率為3.8倍，較2022年2.4倍有所上升。

公司展望，於2024年財年，將繼續加強住宅及企業ICT業務的市場競爭力，並專注於提升公司作為一站式ICT行業領袖的能力，把握未來在中港兩地的增長機遇。

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編輯：葉志偉