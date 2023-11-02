富蘭克林鄧普頓舉行2023亞太區投資者論壇 稱利率正接近見頂

富蘭克林鄧普頓周四（2日）在香港舉行2023亞太區投資者論壇，其首席市場策略師及富蘭克林鄧普頓研究院主管Stephen Dover表示：「美國出現溫和衰退的可能性仍然相當高」，固定收益團隊首席投資總監Sonal Desai又稱：「我認為利率正接近見頂，而市場開始消化聯儲局在未來幾季的部署；然而，市場仍然高估了明年減息的可能性。我們認為聯儲局很可能至少要到2024年底才會開始減息」，環球投資總監Manraj Sekhon 形容目前的形勢「可謂相當獨特」，為其以『由下而上』策略為主的長期投資者提供了豐富的機遇。

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Stephen Dover又覺得：「新興市場──尤其是亞洲的經濟似乎更具韌性。美元回軟可望支撐新興市場，特別是那些能受惠於供應鏈變化的市場。憑藉較低的債務、通脹及利率水平，加上財政政策穩健，許多亞洲國家都處於更有利的位置。我們認為日本的機遇最為吸引，日本正在扭轉過去數十年來的趨勢，並呈現出正面勢頭；此外，我們在南亞地區也看到機會。從資產類別的角度來看，我們認為環球固定收益市場具有吸引力，因為利率正處於10年來高位，大多數地區的利率水平可能已經接近見頂。而在股票方面，我們認為目前美國企業的盈利預期並未反映出盈利有可能放緩，因此更偏好美國以外的股票市場。」

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另外，Sonal Desai解釋利率高企的原因：「包括：1）供應問題（未來數年美國料將出現巨額財政赤字）；2）需求問題（日本和中國這兩大美國國債的持有者，在未來或會對美國國債的興趣減少）；3）基本因素（通脹可能比市場預期更居高不下，聯儲局要實現2%通脹目標並非易事）。所有這些因素，以及市場價格反映期限溢價回到較健康的水平、實際利率亦差不多回復至環球金融海嘯前的平均水平，均在推高長期利率。在這種情況下，再加上短期利率上漲，使美國國債孳息曲線變得更為陡峭，而我們已為此作出了相應部署。」

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Manraj Sekhon指：「對環球股票投資者來說，目前的形勢可謂相當獨特：市場既有一系列短期不明朗因素，亦有不少吸引的長期增長動力，關鍵是如何在兩者之間取得平衡。在短期內，環球經濟面對的風險包括利率高企和地緣政治挑戰加劇將會導致經濟增長放緩；與之形成鮮明對比的是科技和醫療保健等領域屢有突破，一眾長期趨勢將會帶來結構性增長潛力。這種環境將為富蘭克林鄧普頓等以『由下而上』策略為主的長期投資者提供了豐富的機遇。」

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撰文：張瑋婷