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大灣區的投資前景

股市 12:00 2023/11/03

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最近，內地和港澳金融管理部門將優化「跨境理財通」計劃，將會擴大投資產品範圍、合資格參加者及個人投資者額度。此外，香港特區和深圳承諾進一步支持深港科技創新合作區計劃。

聚焦大灣區，整體來說，出口回穩、去庫存的情況優於預期，加上當局加推措施，顯示中國內地經濟可望觸底。

投資前景而言，國家發改委轄下的一個新部門將透過稅務優惠為民營企業提供支援，以推動綠色經濟轉型、科技創新及先進製造業發展。此外，部份地方政府將在2024年優先推行城中村項目。同時，國務院致力加快推動工業化進程。人工智能發展方面，一家中國電訊、媒體與科技巨擘在九月宣佈推出類似ChatGPT應用的人工智能模型，再為相關發展樹立里程碑。

電動車發展方面，在政策支持、促銷活動及售價更低的新車款推出之下八月份電動車銷售增長，創下2021年1月以來最高水平。在2023年，中國低綫城市的新能源汽車滲透率仍不足30%，而一線城市達到50%，意味潛在增長機會。

我們看好先進製造和科技國產化的產業，特別是受惠於國產化機會的電動車、半導體及軟件公司。另一方面，中國內地的國內航綫乘客量持續回升，而八月份的國際航綫乘客量反彈至相當於2019年水平的52%。我們認為經濟將在服務業主導下持續復甦，服務業為主的消費業，例如酒店及旅遊等都會受惠。

固定收益方面，我們認為聯儲局政策走勢將越來越視乎經濟數據，而美國國債孳息率則越見吸引。中國內地經濟復甦遜於預期、房地產數據低迷及內房發展商仍然面對流動性挑戰，均持續拖累市場信心。內地政府逐步推出支持民營企業及房地產行業的措施，我們應密切注視這些措施在穩定樓市及重建信心方面的作用。

ET財智Talk
【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

撰文 : 方君明 宏利投資管理大中華區股票部的執行總監及高級投資組合經理

欄名 : 基金卓見

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