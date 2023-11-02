美眾議員避過驅逐 料難逃道德委員會調查

美國眾議院周三（1日）表決，未能通過驅逐共和黨紐約州眾議員桑托斯（George Santos）的動議。然而，桑托斯仍需接受眾院道德委員會調查及聯邦控罪案件審訊。

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周三投票中，眾院以179票支持對213票反對，因未達3分2議員支持門檻，宣布驅逐桑托斯的動議被否決。以眾院現時議員數目計算，通過動議需獲得289名議員支持。

因共和黨現為眾議院多數黨，支持驅逐桑托斯需要不少共和黨人倒戈，但新任議長約翰遜（Mike Johnson）表明不支持，使不少共和黨人不願打破黨內剛形成的團結氛圍。部分民主黨議員亦憂慮，一旦在定罪或道德委員會報告前成功驅逐桑托斯將開創先例，遂反對動議。

桑托斯於表決後表示，感到正當法律程序仍然存在，眾院兩黨內依然有人明白需要尊重正當法律程序。桑托斯亦批評推動驅逐的同州共和黨眾議員，指動議出於政治動機。他亦否認留在眾院會拖累共和黨，不同意會影響共和黨未來可能失去多數黨地位。

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眾議院史上甚少有議員遭受最嚴重處分，過去只有5人曾被驅逐，其中3人更是美國南北戰爭時期議員，另外兩人則因貪腐罪成。

道德委員會將在17日，公布針對桑托斯調查的下一步行動，目前已就事件聯絡40名證人﹑檢閱17萬頁資料及發出37張傳票。

同時，桑托斯面臨23項違反聯邦法律的起訴。他於上周五（10月27日）現身紐約法庭，對10項控罪表示不認罪，案件將在明年9月開庭審理。桑托斯去年被揭履歷造假及涉嫌濫用競選資金，遭到刑事指控。

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責任編輯：吳漢培