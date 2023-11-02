  • 27°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美眾議員避過驅逐 料難逃道德委員會調查

環球政治 17:07 2023/11/02

分享：

分享：

美國眾議院周三（1日）表決，未能通過驅逐共和黨紐約州眾議員桑托斯（George Santos）的動議。然而，桑托斯仍需接受眾院道德委員會調查及聯邦控罪案件審訊。

美眾院議長擬表決單獨援以國法案 或擴大聯邦赤字 【下一頁】

周三投票中，眾院以179票支持對213票反對，因未達3分2議員支持門檻，宣布驅逐桑托斯的動議被否決。以眾院現時議員數目計算，通過動議需獲得289名議員支持。

因共和黨現為眾議院多數黨，支持驅逐桑托斯需要不少共和黨人倒戈，但新任議長約翰遜（Mike Johnson）表明不支持，使不少共和黨人不願打破黨內剛形成的團結氛圍。部分民主黨議員亦憂慮，一旦在定罪或道德委員會報告前成功驅逐桑托斯將開創先例，遂反對動議。

桑托斯於表決後表示，感到正當法律程序仍然存在，眾院兩黨內依然有人明白需要尊重正當法律程序。桑托斯亦批評推動驅逐的同州共和黨眾議員，指動議出於政治動機。他亦否認留在眾院會拖累共和黨，不同意會影響共和黨未來可能失去多數黨地位。

美眾院共和黨擬削國稅局預算 撥過千億單獨援助以色列 【下一頁】

眾議院史上甚少有議員遭受最嚴重處分，過去只有5人曾被驅逐，其中3人更是美國南北戰爭時期議員，另外兩人則因貪腐罪成。

道德委員會將在17日，公布針對桑托斯調查的下一步行動，目前已就事件聯絡40名證人﹑檢閱17萬頁資料及發出37張傳票。

同時，桑托斯面臨23項違反聯邦法律的起訴。他於上周五（10月27日）現身紐約法庭，對10項控罪表示不認罪，案件將在明年9月開庭審理。桑托斯去年被揭履歷造假及涉嫌濫用競選資金，遭到刑事指控。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

康奈爾大學21歲學生被捕 發文威脅殺及性侵猶太生
2023/11/01
康奈爾大學21歲學生被捕 發文威脅殺及性侵猶太生
白宮舉辦萬聖節活動 布林肯仔仔化身澤連斯基
2023/11/01
白宮舉辦萬聖節活動 布林肯仔仔化身澤連斯基
美穆斯林群體促以巴停火 否則大選不支持拜登
2023/11/01
美穆斯林群體促以巴停火 否則大選不支持拜登
【以巴戰爭】布林肯訪以國 美探討除哈馬斯後加沙未來
2023/11/01
【以巴戰爭】布林肯訪以國 美探討除哈馬斯後加沙未來
佛州海湖莊園估值不足2.1億？ 特朗普被指虛報至逾40億
2023/10/31
佛州海湖莊園估值不足2.1億？ 特朗普被指虛報至逾40億

你可能感興趣

康奈爾大學21歲學生被捕 發文威脅殺及性侵猶太生
16:00 2023/11/01
康奈爾大學21歲學生被捕 發文威脅殺及性侵猶太生
白宮舉辦萬聖節活動 布林肯仔仔化身澤連斯基
15:01 2023/11/01
白宮舉辦萬聖節活動 布林肯仔仔化身澤連斯基
美穆斯林群體促以巴停火 否則大選不支持拜登
11:00 2023/11/01
美穆斯林群體促以巴停火 否則大選不支持拜登
地緣政治 美國 美國眾議院 美國共和黨 美國民主黨 紐約

下一篇文章

【以巴戰爭】以軍紅海部署導彈艇 應對也門叛軍無人機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款