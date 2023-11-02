▲ 【Vanguard】領航變相撤出中國市場 關閉上海辦事處

全球資產管理規模達8.2萬億美元的基金巨頭領航（Vanguard）在中國發展不順利，外電引述消息指，領航最新與所有駐上海員工簽署遣散協議，包括領航上海總部總經理羅登攀（Luo Dengpan），預計明年初將結束上海辦公室。領航回應查詢時確認，將會結束上海辦事處，並會持續留意中國市場發展。

領航雖然是全球數一數二的大型資產管理公司，但近年屢關閉亞太區辦事處，包括2018年關閉新加坡辦事處，2020年結束香港和日本辦事處。

在中國內地，領航曾申請公募基金牌照，但兩年前放棄計劃，至於領航與螞蟻集團合資成立的智能投資顧問服務公司「幫你投」，領航上月已宣布出售所持的49%股份，但會提供支援直至今年年底，以確保用戶可順利過渡。

相關文章：

【中國市場】領航集團據報出售與螞蟻集團合資公司股權 進一步退出中國市場

【中國市場】領航集團據報將全面撤出中國市場 並退出與螞蟻集團的合資業務

【螞蟻集團】領航與螞蟻據報向「幫你投」增資 持股維持51%

【Vanguard】領航撤出香港業務 積金局：領航牽涉的強積金佔MPF總資產不足2%（第三版）

【Jack Bogle訪問】指數基金之父親述領航誕生前因：「我幾乎摧毁舊公司」

編輯：麥德銘