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【Vanguard】領航變相撤出中國市場　關閉上海辦事處

宏觀解讀 16:54 2023/11/02

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【Vanguard】領航變相撤出中國市場　關閉上海辦事處

全球資產管理規模達8.2萬億美元的基金巨頭領航（Vanguard）在中國發展不順利，外電引述消息指，領航最新與所有駐上海員工簽署遣散協議，包括領航上海總部總經理羅登攀（Luo Dengpan），預計明年初將結束上海辦公室。領航回應查詢時確認，將會結束上海辦事處，並會持續留意中國市場發展。

領航雖然是全球數一數二的大型資產管理公司，但近年屢關閉亞太區辦事處，包括2018年關閉新加坡辦事處，2020年結束香港和日本辦事處。

在中國內地，領航曾申請公募基金牌照，但兩年前放棄計劃，至於領航與螞蟻集團合資成立的智能投資顧問服務公司「幫你投」，領航上月已宣布出售所持的49%股份，但會提供支援直至今年年底，以確保用戶可順利過渡。

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【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

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編輯：麥德銘

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