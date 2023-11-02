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恒基西洋菜北街項目提供492伙　最快月底推　定價參考同區成交

股樓投資 16:56 2023/11/02

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恒基地產 (00012) 旗下長沙灣西洋菜北街重建項目部署短期內展開銷售，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目最快11月下旬上載樓書，並隨即展開銷售。

項目設有兩座住宅大樓，提供合共492伙，料涵蓋一房至三房戶型單位，其中主打一房及兩房戶，佔逾50%，另設特色戶。項目預計關鍵日期為2025年9月30日。樓盤毗鄰主教山，定價方面料將參考長沙灣一帶成交。

為配合項目銷售，發展商邀請2017年香港小姐競選亞軍何依婷出席，她透露自己自幼在太子長大，其後就讀的大學亦在九龍塘，與該區很有緣分。若日後買樓置業亦會選擇交通生活方便的市區新樓，認為新樓配套齊備，有會所、好管理、有裝修家俬等。

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

何依婷 長沙灣 恒基 一手市場

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