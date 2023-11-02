恒基西洋菜北街項目提供492伙　最快月底推　定價參考同區成交

恒基地產 (00012) 旗下長沙灣西洋菜北街重建項目部署短期內展開銷售，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目最快11月下旬上載樓書，並隨即展開銷售。

項目設有兩座住宅大樓，提供合共492伙，料涵蓋一房至三房戶型單位，其中主打一房及兩房戶，佔逾50%，另設特色戶。項目預計關鍵日期為2025年9月30日。樓盤毗鄰主教山，定價方面料將參考長沙灣一帶成交。

為配合項目銷售，發展商邀請2017年香港小姐競選亞軍何依婷出席，她透露自己自幼在太子長大，其後就讀的大學亦在九龍塘，與該區很有緣分。若日後買樓置業亦會選擇交通生活方便的市區新樓，認為新樓配套齊備，有會所、好管理、有裝修家俬等。

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【青姐話】築緊底？ 再尋底？

【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機