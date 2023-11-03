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【英國零售】天氣轉涼　英國時裝零售商銷售額增長11%

商業 11:00 2023/11/03

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之前曾報導，因為9月秋天溫暖而影響到冬裝銷售，隨著10月英國開始轉涼，時裝店也開始調整盈利預測。英國時裝零售商Next就因為10月下旬的涼爽天氣到來而提振銷售，上調了年度利潤預期，將比先前預測增加1,000萬英鎊（約9,518.5萬港元），全年目標達到8.85億英鎊（約84.2億港元）。

【香港零售】香港零售銷售連升10個月　大新料續平穩

該零售商表示，截至10月底的三個月內，銷售額年增4%，是預期成長速度的兩倍。目前預計利潤將比之前的預測增加1,000萬英鎊，全年目標預計達到8.85億英鎊。在此之前，9月的銷售額按年下跌，因為溫暖的天氣使購物者不再購買外套和針織品，但隨著氣溫下降，10月下半月的銷售額增長了11%以上，而去年秋季的銷售額增幅較小。

網上購物是成長的亮點，與去年相比增長了6.5%，而實體店銷售額則下降了0.6%。購物者可在Next的實體店免費提貨和送貨，該公司在線上實現了強勁增長。

該公司表示銷售成長一直不穩定，認為銷售業績的波動是因為天氣條件變化，而不是消費經濟的環境的影響：「在秋季，涼爽的天氣有利於銷售，高於平均水平的氣溫會抑制銷售。」由於 Next 能夠在如此不利的條件下表現出色，其股價上漲了 3.6%。

【香港零售】9月零售升13.0%　分析師看好第4季消費市道

責任編輯：李智賢

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