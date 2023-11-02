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【美元定存】美元短存息最高13厘 大小行罕有掉頭減定存息

Hot Talk 16:12 2023/11/02

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最近大小行罕有齊減美元定存息

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聯儲局議息後維持利率不變，但主席鮑威爾仍放鷹拒減息。最近擅打高息牌的3間大小行開始掉頭減美元定期存款息，或預示持續多月的搶存戰快完結，避險族宜趕乘高息尾班車。恒生於本周一（10月30日）下調3個月及半年期年息0.2厘，新息率齊險守5厘。翌日（10月31日）輪到大新削3個月及半年年息0.1厘至5.2厘；如以半年期計，失落冠軍寶座。而甫踏入11月花旗全面微削短中長息，1年期息率只得4.03厘。

專家料美息已見頂，市場普遍預期12月14日儲局或連續3個月凍息，遂令港銀毋須再瘋狂搶錢鬥加。

其實，滙豐於10月13日早已短加長減，調升3個月年息0.4厘，卻降低半年年息0.2厘，兩存期齊報5厘；翌日（10月14日）中銀香港例牌跟貼。

  • 4大行中長存期高息榜：
  • 3個月：滙豐、中銀香港、渣打及恒生5厘
  • 半年：滙豐、中銀、渣打及恒生5厘
  • 1年：渣打4.2厘，滙豐及中銀4厘

回顧港銀的加息吸存戰自第3季展開，戰幔一直延至10月中下旬，甚至連蝕錢的虛擬銀行也絕不手軟。富融（Fusion Bank）於10月20日勁升1年期息率0.6厘，新息率至5.2厘，跟半年期看齊，本來是1年期的破頂息，但富邦於10月26日全面加短中長息0.2厘，齊報5.3厘，以1年計，富邦為創新高息率。

那邊廂，龍頭行主力搶短錢，滙豐於10月24日勁加7天年息4厘至13厘的冠絕全城息率，又大幅提高1個月年息5厘至9厘。

至於集友、大眾銀行、南商及華僑銀行等中小行早前已追趕搶5厘息陣營；若只計及3個月或以上較長期定存、提供5厘或以上存息，已有10多行提供30多個計劃，冠絕全城是富邦的3個月年息享5.7厘，且出現倒掛現象，即短息高於長息，較該行1年息率的5.3厘高。

  • 高息榜：
  • 7天：滙豐13厘
  • 1個月：滙豐9厘
  • 3個月：富邦5.7厘
  • 6個月：富邦5.3厘
  • 1年：富邦5.3厘

花旗料美滙指數 3個月內見104.17

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管今午廖嘉豪指，料美國不會再加息，美滙指數3個月內預測為104.17，未來半年至1年料為104.68。

中銀香港投資管理總經理王兆宗說，自2022年6月以來，聯儲局持續縮減資產負債表，加上日本央行調整殖利率控管（Yield Curve Control）政策，令美國國內及最大海外美債投資者的投資需求同時有所下降。在供求因素疊加的情況下，自9月以來，美國兩年及10年國債收益率利差已上升超過50點子，導致金融環境有所收緊，或降低再度加息的必要性。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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