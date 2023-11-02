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華麗海灣酒店 - $168*嘆海景自助餐

都會情報 16:00 2023/11/02

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「華麗海灣酒店」的Bay's Kitchen Seafood & Grill 即日起推出全 海景自助餐優惠。於星期六中午12:00至下午2:30pm，晚上6:00pm至9:00pm及星期日中午 12:00至下午2:30pm，以每位港幣$168*享用精緻美味、款式多樣及性價比高的自助午餐或晚 餐。凡惠顧滿港幣$300更可享三小時免費泊車。酒店設有私人室內或戶外場地以及海景茶座， 讓賓客盡情欣賞青馬大橋和藍巴勒海峽的壯麗景色, 絕對是打卡的好去處。 

酒店樓高 12 層，提供 435 間寬敞舒適的開放式單位及套房，面積 300 平方呎至 450 平方呎 的開放式單位及套房，坐擁壯麗海景及山景。部份客房更適合長期入住的賓客。設施方面， 備有健身室、半室外游泳池和酒店全方位均設有免費無線網絡連線，保證您能享受無憂無慮 的住宿體驗。再者，酒店四通八達，提供免費接駁穿梭巴士服務，距離港鐵荃灣站及荃灣西站僅 9分鐘車程。 

要遠離當今都市環境壓力，需要充足的空間放鬆自己，才能真正享受休閒時光。熱誠歡迎大家到來享受我們為你們準備好的各種尊貴禮遇及超凡服務。 

*(需加一服務費） 

誠邀親臨採訪及拍攝! 

華麗海灣酒店 
香港荃灣青山公路 123 號 
電話 : 2945 1152 
網頁 : www.grandbayview.com 
電郵 : fb@grandbabyview.com 

(特約)

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