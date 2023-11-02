▲ 【FinTechWeek】林慧虹：滙豐有近1000個人工智能應用案例 PayMe P2P市佔率達75%

滙豐香港區行政總裁林慧虹出席香港金融科技周（FinTech Week）論壇時指出，人工智能（AI）技術已存在很長時間，滙豐內部有近1000個AI應用案例，包括在滙豐投資全速易應用程式提供交易追蹤貢能，以至提供智能財務預算、投資顧問功能。

林慧虹表示，生成式人工智能帶來新的變化，虛擬助手不再提供預先設計好的標準答案，能提供真正個人化、了解客戶需要的互動，協助軟件工程師設計用戶介面、測試案例，節省大量繁瑣工作。

另外，林慧虹提到滙豐香港在數碼服務的進展，包括PayMe自2017年推出以來，累積逾300萬用戶和接近6萬個商戶，在個人與個人之間（P2P）轉帳的市佔率達到75%，而今年上半年該行個人對商戶（P2M）的轉數快支付宗數按年增約30%。

另外，該行擁有200萬活躍手機用戶，9成滙豐財富管理交易都是經數碼渠道完成，而獎賞計劃「Reward＋」應用程式亦有160萬個獨立用戶，活躍用戶按年增長25%。

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