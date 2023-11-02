  • 28°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FinTechWeek】林慧虹：滙豐有近1000個人工智能應用案例　PayMe P2P市佔率達75%

新經濟追蹤 16:09 2023/11/02

分享：

分享：

【FinTechWeek】林慧虹：滙豐有近1000個人工智能應用案例　PayMe P2P市佔率達75%

滙豐香港區行政總裁林慧虹出席香港金融科技周（FinTech Week）論壇時指出，人工智能（AI）技術已存在很長時間，滙豐內部有近1000個AI應用案例，包括在滙豐投資全速易應用程式提供交易追蹤貢能，以至提供智能財務預算、投資顧問功能。

林慧虹表示，生成式人工智能帶來新的變化，虛擬助手不再提供預先設計好的標準答案，能提供真正個人化、了解客戶需要的互動，協助軟件工程師設計用戶介面、測試案例，節省大量繁瑣工作。

另外，林慧虹提到滙豐香港在數碼服務的進展，包括PayMe自2017年推出以來，累積逾300萬用戶和接近6萬個商戶，在個人與個人之間（P2P）轉帳的市佔率達到75%，而今年上半年該行個人對商戶（P2M）的轉數快支付宗數按年增約30%。

另外，該行擁有200萬活躍手機用戶，9成滙豐財富管理交易都是經數碼渠道完成，而獎賞計劃「Reward＋」應用程式亦有160萬個獨立用戶，活躍用戶按年增長25%。

相關文章：

【FinTechWeek】 許正宇：綜合基金平台首階段料明年底前推出　港交所：平台由三部分組成

【FinTechWeek】余偉文預告市民聖誕去泰國旅行可用FPS支付　12月4日推港泰跨境支付互通

【FinTechWeek】余偉文：冀明年初完成第二次發行代幣化政府綠債

【FinTechWeek】梁鳳儀預告將推兩份資產代幣化指引　包括公開發售基金

【香港Web3.0】虛幣交易所OKX黎智凱：短期內申請VATP牌照　香港、杜拜監管手法相異、惟目標一致「投資者保護」

開啟hket App，閱讀全文
轉數快 人工智能 PayMe 滙豐控股（00005） Fintech
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】領展、小米升6%　美團逆市跌近1%　恒指升128點、成交711億（不斷更新）

下一篇文章

【港元定存】10萬港元定存息4.9厘 借零息稅貸無本生利可行嗎？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款