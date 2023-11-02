【收息攻略】9個月定期 超高息 5.1% 5萬收息1912.5元 1蚊都可以做定期 ?

踏入11月份，各家銀行的港元定存利率再次達到新高，但對於打工族而言，專門請假去銀行辦理實體存款太繁瑣。對於熟悉網絡世界的新世代而言，虛擬銀行已經不再陌生。近期，匯立（WeLab Bank）推出一個期限為9個月的高息定存方案，相信會受到許多新一代人的喜愛。該定存的年利率高達5.1%，而且最重要的是，起存門檻遠低於其他提供5厘利率的銀行。不論是新資金還是舊資金，都可以輕鬆開立定存帳戶。



只要銀行有多餘資金，你就可以立即開立定存帳戶。整個過程大約只需5分鐘，然後你可以將5萬元存入帳戶開始賺取利息，利息金額高達1912.5元。

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撰文：陳玉蓮