日本政府斥資約17兆日圓 緩解通貨膨脹對經濟造成打擊

日本首相岸田文雄周四（2日）表示，政府將斥資超過17兆日圓（約1,130億美元）採取大量措施，以緩解通貨膨脹對經濟造成的打擊， 其中包括減稅。

岸田告訴記者，為了為部分支出提供資金，政府將為本財政年度編制 13.1 兆日圓的追加預算。包括地方政府支出和國家擔保貸款在內，一攬子計畫的總規模將達到 21.8 兆日圓。

岸田周四在一次政府和執政黨高層會議上表示，「日本經濟正迎來三十年來首次轉向新階段的大好機會」，因為它正在擺脫通貨緊縮的漩渦。他說：「這就是為什麼我們需要幫助企業提高盈利能力，賺取收入以提高工資水平。」

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路透社周三（1日）報導稱，政府正在考慮為該計劃支出超過 17 兆日元，其中包括臨時削減所得稅和居民稅，以及提供補貼以降低汽油和公用事業費用。

一年多來，受原物料成本上升的影響，通貨膨脹率一直高於央行設定的2% 的目標，這不僅拖累了消費，也給遲遲未能從疫情留下的傷疤中恢復過來的經濟前景蒙上了陰影。

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生活成本上升是岸田支持率下降的部分原因，這給首相施加了壓力，要求他採取措施減輕家庭的痛苦。

由於薪資成長太慢，無法抵銷物價上漲的影響，岸田曾表示，政府將把經濟穩健成長帶來的稅收預期成長部分返還給家庭，以緩解這項打擊。然而，分析師懷疑，用於減稅和支付的約 5 兆日圓是否會對促進消費和日本經濟成長起到很大作用。

前日本央行董事會成員、現任野村綜合研究所經濟學家的木内登英預計，這些措施將使今年的國內生產毛額（GDP）僅成長 0.19%。他說：「這是一項成本效益不高的政策。」隨著日本的產出缺口在4-6月轉為正值，經濟本來就不需要一攬子刺激計劃。"

日本經濟在第二季度按年率計算增長了4.8%，這是兩年多來的最大增幅，原因是疫情抑制措施的結束促進了消費。 但是，7 月的實際薪資下降增加了人們對央行關於國內需求能否使日本保持穩定復甦的預測的疑慮。

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