【好去處】冬日開懷集系列下月起上演 雜技 戲偶 音樂及劇場等八個訪港和本地合家歡節目

冬日有何好去處 ? 康樂及文化事務署主辦的冬日開懷集系列下月至明年2月舉行，為觀眾帶來雜技、戲偶、音樂和劇場等八個訪港和本地合家歡節目。開幕節目為亞洲首演、加拿大七指雜技團的《奇幻飛躍旅人》，以精彩雜技表演訴說旅客在火車旅途中相遇、重逢和告別的故事。捷克的比爾森阿爾法劇團會首度來港演出《劍俠梭羅Ｚ》，以捷克傳統提線戲偶配合樂隊即席演奏和伴唱，演繹英雄傳奇。

本地表演包括偶友街作的木偶音樂劇《糖果屋III青檸與吹波》和奇想偶戲劇團的《地裡的鯨魚》。另外，《雪人》與《大熊》音樂會載譽回歸，由香港城市室樂團現場演奏。香港聖樂團則會在《喜樂及和平的聖誕》音樂會中，以古典樂曲和經典聖誕歌陪伴樂迷迎接平安夜。其他精彩節目包括親子兒童音樂劇《BB大過天之DO RE MI》和親子舞蹈教育劇場《咦？又係螞蟻奇兵？！》。

節目門票現於城市售票網發售。同時購買此系列不同演出的門票，可享套票優惠。

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撰文：陳玉蓮