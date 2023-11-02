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【大行點睇】大和：料行銷開支下降及毛利率上升 上調藥明康德目標價至105元

股樓投資 17:12 2023/11/02

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大和表示，將藥明康德（02359）2023至2025年收入預測下調3%至5%，考慮到行銷開支或下降10%至15%，以及毛利率預期上升，因此將同期每股盈餘預測調高6.2%、4.4%及0.3%，目標價從102元調高至105元，並重申「買入」評級。

 

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

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該行指出，由於藥物發現需求下降，公司管理階層將全年營收成長指引從5%至7%下調至2%至3%，即代表今年第四季營收或持平至下跌3%，撇除COVID -19相關項目收入成長指引從29%至32%下調至25%至26%；經營效率提升及匯兌收益下，非國際會計準則下毛利率指引調整為41.7%至42.1%。


 

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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