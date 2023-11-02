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【大行點睇】花旗：車企10月最後兩天銷售超預期 行業首選比亞迪及長城汽車

股樓投資 16:40 2023/11/02

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花旗表示，中國多間新能源汽車製造商公布10月銷售取得雙位數字成長，優於市場同業預期，並留意到10月最後兩個工作日的銷售超預期。中資汽車股中，該行首選為比亞迪股份（01211）及長城汽車（02333），其後是理想汽車（02015）、吉利汽車（00175）及零跑汽車（09683）。

 

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該行指出，比亞迪10月新能源汽車銷售達30.18萬輛，按年及按月分別升39%和5%，優於預期，首十個月銷售年增70%至238萬輛；理想汽車10月共交付新車40422輛，按年升3倍，按月升12%，符合預期；小鵬汽車（09868）10月交付20002輛智能車，按年及按月分別升292%和31%，優於預期；蔚來（09866）10月交付16074輛汽車，按年增長60%；長汽10月新能源車銷售3,0461輛創新高，按年及按月分別升178%和39%，同樣優於預期。

 

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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優於預期 花旗銀行 汽車 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 新能源 吉利汽車（00175） 銷售 汽車股 長城汽車（02333）

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