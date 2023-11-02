  • 28°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定存】10萬港元定存息4.9厘 借零息稅貸無本生利可行嗎？

Hot Talk 15:29 2023/11/02

分享：

分享：

套息族謀借零息稅貸再做高息定存

點擊圖片放大
+4
+3

大新於本周二（10月31日）推交稅「快應錢」，全新個人稅務貸款客借10萬元，以6個月還款期計，全期享零息。該行每年皆出奇招谷稅貸客，今年破天荒採「息」誘招，所有稅貸客成功開立3個月港元定期存款，可獲額外加2厘定存息，門檻為1萬元全新資金。

如以50萬元存款上限計，可享總年利率高達6.1厘，利息收入約為7625元。

借稅貸平錢做高息定存 3大注意

稅貸出現零息計劃，網民又再熱議，借稅貸平錢再轉做高息定存的套息交易大法。不過，精明族想「低貸高存」自製被動收入有3大注意，慎防闖誤區中伏，分別為：

（1）享零息須全新或特惠客戶：一如既往，大新超筍稅貸息只限5大類客戶，除了全新客戶外，另外4大類是特惠客，例如採用現有360「易出糧」服務、或現有按揭貸款客、或VlP客（每日維持全面綜合理財總值100萬元）；又或如公務員、全職教師及民航客機機師等專業人士。

（2）借貸上限10萬元：申請人欲取得全城最低稅貸零息優惠，須至少借1萬元，最高貸款額為稅額1倍，以10萬元封頂。

（3）最多料賺息4900元：正因在大新盡借只得10萬元才享零息，搜羅市面10萬元定存的短中長期高息王，仍有不少選擇：

  • 7天短存滙豐享13厘年息：期內賺取利息約249元，但未扣除買賣差價，須先把指定外幣兌換作港元，而滙豐的美元及人民幣7天相同定存亦有13厘
  • 1個月年息滙豐享10厘：期內賺息833元，但須先作股票買賣再做定存，玩法較犯本；滙豐另有1個月9厘的兌換新資金選擇
  • 3個月年息大新享6.1厘：期內賺息1525元
  • 半年期東亞享4.65厘年息：期內賺息2325元：全新或晉級為顯卓理財戶（每天維持理財值50萬元）；次選為南商半年享4.6厘，毋須指定理財戶
  • 9個月匯立（WeLab Bank）5.1厘年息：期內賺息3825元
  • 1年期息率匯立4.9厘：期內賺息4900元

不過，由於稅貸須每月還款，借零息稅貸做定存套利只適合手頭較寬裕人士。

總結來說，縱使1年定存以富邦的5厘最高，但其入場費為50萬元，超越大新借零息的10萬元封頂額。那邊廂，匯立昨天（11月1日）勁升1年期0.35厘至4.9厘，10元已可進場，遂榮登10萬元賺息王。

順帶一提，市料業界暫休戰，因貸款疲弱，受累本港復常惜經濟復甦遜預期，大行也下調經濟預測，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員下調今年全年及第4季GDP 增長0.4個百分點，料2023年全年按年增長3.6%，以及第4季年增5.7%。至於明年全年料按年增長3.5%。

更多【高息定存】文章

ET財智Talk
【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

相關文章：【澳元定存】澳元定存息創新高達17厘 花旗料澳洲下周二重啟加息0.25厘

【英鎊定存】英鎊定存突現17.5厘破頂息 花旗料英國加息周期或完結

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

開啟hket App，閱讀全文
虛擬銀行 滙立銀行 東亞銀行（00023） 滙豐控股（00005） 大新銀行集團（02356） 稅務貸款 港元定期存款 定期存款
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】領展曾升逾7%　小米升6%破頂　美團逆市跌2%　恒指升幅收窄至百點內（不斷更新）

下一篇文章

聯儲局暗示停止加息　美元美債息同步回吐
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款