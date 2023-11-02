【港元定存】10萬港元定存息4.9厘 借零息稅貸無本生利可行嗎？

▲ 套息族謀借零息稅貸再做高息定存

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大新於本周二（10月31日）推交稅「快應錢」，全新個人稅務貸款客借10萬元，以6個月還款期計，全期享零息。該行每年皆出奇招谷稅貸客，今年破天荒採「息」誘招，所有稅貸客成功開立3個月港元定期存款，可獲額外加2厘定存息，門檻為1萬元全新資金。

如以50萬元存款上限計，可享總年利率高達6.1厘，利息收入約為7625元。

借稅貸平錢做高息定存 3大注意

稅貸出現零息計劃，網民又再熱議，借稅貸平錢再轉做高息定存的套息交易大法。不過，精明族想「低貸高存」自製被動收入有3大注意，慎防闖誤區中伏，分別為：

（1）享零息須全新或特惠客戶：一如既往，大新超筍稅貸息只限5大類客戶，除了全新客戶外，另外4大類是特惠客，例如採用現有360「易出糧」服務、或現有按揭貸款客、或VlP客（每日維持全面綜合理財總值100萬元）；又或如公務員、全職教師及民航客機機師等專業人士。

（2）借貸上限10萬元：申請人欲取得全城最低稅貸零息優惠，須至少借1萬元，最高貸款額為稅額1倍，以10萬元封頂。

（3）最多料賺息4900元：正因在大新盡借只得10萬元才享零息，搜羅市面10萬元定存的短中長期高息王，仍有不少選擇：

7天短存滙豐享13厘年息：期內賺取利息約249元，但未扣除買賣差價，須先把指定外幣兌換作港元，而滙豐的美元及人民幣7天相同定存亦有13厘

1個月年息滙豐享10厘：期內賺息833元，但須先作股票買賣再做定存，玩法較犯本；滙豐另有1個月9厘的兌換新資金選擇

3個月年息大新享6.1厘：期內賺息1525元

半年期東亞享4.65厘年息：期內賺息2325元：全新或晉級為顯卓理財戶（每天維持理財值50萬元）；次選為南商半年享4.6厘，毋須指定理財戶

9個月匯立（WeLab Bank）5.1厘年息：期內賺息3825元

1年期息率匯立4.9厘：期內賺息4900元

不過，由於稅貸須每月還款，借零息稅貸做定存套利只適合手頭較寬裕人士。

總結來說，縱使1年定存以富邦的5厘最高，但其入場費為50萬元，超越大新借零息的10萬元封頂額。那邊廂，匯立昨天（11月1日）勁升1年期0.35厘至4.9厘，10元已可進場，遂榮登10萬元賺息王。

順帶一提，市料業界暫休戰，因貸款疲弱，受累本港復常惜經濟復甦遜預期，大行也下調經濟預測，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員下調今年全年及第4季GDP 增長0.4個百分點，料2023年全年按年增長3.6%，以及第4季年增5.7%。至於明年全年料按年增長3.5%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪