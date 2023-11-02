日本軟銀債券型股票上市 共募集資金1200億日圓

日本軟銀公司（9434）的債券型股票周四(2日)在東京證券交易所上市，這是該公司在日本的首次此類上市，因散戶和機構投資者需求強勁 ，共募集資金1200億日圓（約7.99億美元）。

截至香港時間上午11時59分，股票交易價格為 4,035 日元，高於 4,000 日圓的發行價。

軟銀執行長宮川潤一表示，這筆資金將用於資助其中期計劃，包括建設 「下一代社會基礎設施」。軟銀希望透過這些基礎設施促進日本本土大型語言模型（LLM）的發展。

軟銀周二（1日）表示，它已開始運行一個運算平台，目標是在 2024 年開發 LLM。

雖然這些股票在會計上被歸類為股票，但軟銀提供 2.5% 的固定股息，並可在五年後贖回。這次發行主要面向散戶投資者，散戶和機構投資者的需求似乎都很旺盛。

雖然軟銀沒有透露需求總量，但當被問及散戶的興趣時，宮川說他對需求水準表示感謝，「"坦白說，我很驚訝」。由於股票是公開上市的，因此可以透過節稅的日本個人儲蓄帳戶（NISA）購買，這與公司債不同。此次上市的聯合帳簿管理人表示，這提高了對個人的吸引力。

聯合帳簿管理人表示：「在利率上升和傳統銀行存款吸引力下降的背景下，該產品在促進從儲蓄向投資過渡方面發揮了作用。」

這與日本政府長期以來鼓勵將家庭儲蓄用於投資的政策不謀而合，因為一半的家庭金融資產是現金或銀行存款。

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