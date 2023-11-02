聯儲局暗示停止加息　美元美債息同步回吐

聯儲局連續兩次停止加息，維持利率在5.25至5.5%水平不變，值得留意的是，主席鮑威爾不再強調經濟強勁，需要再度加息，反而表示將會繼續謹慎行事，意味進一步加息門鑑更高，加息週期行將完結。鮑威爾亦試圖淡化9月份公布的利率預測，指出該預測僅代表個別委員的觀點，並非聯儲局的政策路線圖。與此同時，美國財政部減慢增發國債的速度，最新季度的發債規模從1030億美元調高至1120億美元。聯儲局議息決定出爐後，美元和美債息雙雙回吐，10年期美息從4.9%高位跌至4.7%附近水平。

美元的利好因素逐步消退，正為人行退出人民幣中間價支持帶來空間。儘管美元回調，人行將人民幣中間價調低，為12日以來首次。筆者認為，人行的有關舉動或為退出外匯支持政策試水溫，並先行測試市場對中間價走弱的反應，一旦人民幣仍然維持穩定，人行可能將會逐步放寬對人民幣中間價的指導，意味人民幣升值將換來人行削弱政策支持，在此背景下，短期人民幣仍然難以擺脫弱勢。

責任編輯︰梁浩碩