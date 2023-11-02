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【以巴戰爭】以軍紅海部署導彈艇 應對也門叛軍無人機

環球政治 16:00 2023/11/02

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也門胡塞武裝（Houthi）承認，胡塞武裝出動大批無人機襲擊以色列多個目標。胡塞更揚言會繼續支持巴勒斯坦人的軍事活動，直至以軍停止侵略加沙（Gaza），以方則於紅海部署導彈艇應對。

【以巴戰爭】哈馬斯誓言不斷襲擊 直至徹底消滅以色列 【下一頁】

胡塞武裝表示自10月7日以巴戰爭爆發以來，他們已向以色列發動3次無人機和炮彈襲擊。該組織宣稱會發動更多同類襲擊，以幫助巴勒斯坦人取得勝利。

不過路透社指，胡塞連日的無人機和炮彈，均被以軍擊落或未能成功命中目標。

以軍指在紅海上空攔截一次空中威脅。以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）周二（10月31日）表示，以方無法容忍胡塞武裝的襲擊。

美眾院議長擬表決單獨援以國法案 或擴大聯邦赤字 【下一頁】

以軍發放的圖像顯示，薩爾級護衛艦（Saar-class corvettes）在紅海港口城市埃拉特（Eilat）附近巡邏，以軍稱在紅海部署飛彈艇是作為增援。

胡塞武裝與伊朗結盟，統治也門大片地區，包括距離以色列1,000多英里的首都薩那（Sana）。

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責任編輯：鄭錦玲

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