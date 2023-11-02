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【小米1810】小米14好賣過iPhone15Pro 打破4大電商平台近一年國產手機紀錄

股樓投資 20:35 2023/11/02

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小米集團（01810）公布，旗下最新小米14系列手機周二（10月31日）開賣以來，首日銷售開賣5分鐘的銷量，是上一代小米13系列的6倍。首銷4小時打破4大電商平台「天貓、京東、快手、抖音」近一年所有國產手機全天銷售及銷售額」紀錄。

此外，據京東平台數據顯示，小米14超越iPhone 15 Pro首日銷量，打破該平台最近一年來的單品銷售紀錄。

小米股價周四（2日）造好，收報15.08元，升6%，成交額30億元。

【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間見下頁

大行對小米最新評級及目標價

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多家大行亦唱好小米，花旗報告指出，預期小米第三季經調整淨利將勝市場預期，將其目標價上調9%至17.1元，重申「買入」評級。該行相信第三季業績、小米14系列開賣及新產品如紅米note及智能車的推出，將會是短期股價的正面催化劑。

大和報告指，據研究機構Canalys數據顯示，小米第三季全球智能手機出貨量勝過市場預期，季度收入重返正面增長軌道。該行維持小米「跑贏大市」評級，目標價由14元上調10.7%至15.5元。

【延伸閱讀】李寧下調今年銷售指引 券商大降目標價 股價最多挫2成【見下頁

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記者：李兆明

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