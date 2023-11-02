【攻串流市場？】NASA下周推出「NASA＋」　主打無廣告、免費睇（有片）

▲ 美國太空總署（NASA）宣佈於11月8日推出主打無廣告、免費串流媒體服務「NASA＋」。

太空探索技術、航天科技不斷取得新進展，近年各國也有進行加強航天技術的宣傳和推廣工作。美國太空總署（NASA）今（2日）更宣佈，推出主打無廣告及免訂閱的免費串流媒體服務「NASA＋」，有別於其他商業串流平台。

NASA＋早前已通過測試階段，確定將於11月8日正式對外開放。NASA 表示，透過NASA＋可觀看其現場直播，以及透過一系列原創節目了解各項NASA任務。

該串流媒體服務也是NASA進行數碼轉型工作的一部分，此後還會改進網站及應用程式服務。目前亦已有【NASA＋網站】及預告片段：

現時正值NASA闊別50年重啟載人月球任務，再次將四名太空人送上月球的關鍵時刻，「阿提米絲2號」（Artemis II）預計在2024年11月啟程前往月球。啟動該串流服務之後，預計也將提供相關任務的直播及節目。

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責任編輯：張寶燕

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