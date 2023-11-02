【Netflix動向】Netflix廣告版方案　訂閱用戶增長至1,500萬

▲ Netflix指成本更低、有廣告版本的訂閱方案在全球已累積1,500萬名每月活躍用戶，另將推出多項新功能升級Netflix廣告版方案。

串流媒體平台Netflix早前除了全面推行打擊密碼共用政策，還有推出廣告版訂閱方案，藉此提高收入。Netflix今（2日) 表示，廣告版訂閱方案在全球已累計有1,500萬位每月活躍用戶。而且，該數字為Netflix今年5月公佈數據的兩倍。

為吸引更多訂閱用戶，Netflix廣告版訂閱方案從2024年第一季度開始，將可以在連續觀看3集影集後，觀看1集無廣告影集。

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畫質提升至1080p 可下載影集到裝置

Netflix又表示，除了720p外，還將為廣告版用戶推出更高的1080p解析度。 另從本周末開始，用戶可以將電影和系列下載到他們的裝置上。

此外，向廣告商提供的服務亦有更新，據Netflix新任廣告總裁Amy Reinhard日前的一篇網誌文章提到，除了提供的15秒和30秒廣告外，廣告商現在還可以選擇投放10、20秒和60秒的廣告，允許廣告商「在世界各地利用多種格式」。

責任編輯：張寶燕

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