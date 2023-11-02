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【以巴戰爭】哈馬斯誓言不斷襲擊 直至徹底消滅以色列

環球政治 15:30 2023/11/02

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）代表哈馬德（Ghazi Hamad）日前受訪時表明，哈馬斯將會重複10月7的突襲，直至以色列在巴勒斯坦領土消失為止。

美眾院議長擬表決單獨援以國法案 或擴大聯邦赤字 【下一頁】

哈馬德本周接受黎巴嫩媒體訪問時表示，只要哈馬斯無被完全摧毀，組織會不斷重覆10月7日的突襲，繼續攻擊以色列。哈馬德表明，只要以色列未從巴勒斯坦領土消失，攻擊不會停止。

同時，哈馬德重申以色列不應出現在巴勒斯坦領土，必須完全被消除，去除對阿拉伯及伊斯蘭國家形成的安全﹑軍事及政治威脅。

哈馬德指一切苦痛及血淚來源是以色列，巴勒斯坦民眾是領土被佔領的受害者。他稱10月7日的突襲責任不在哈馬斯，一切行動是合理舉動。

【以巴戰爭】以軍續轟難民營釀近200死 聯合國指可能屬戰爭罪 【下一頁】

哈馬斯另一名官員馬爾祖克（Moussa Abu Marzouk）在另一個訪問中表明，挖掘地道為保障組織閃避空襲，揚言保障加沙地區（Gaza）平民不是哈馬斯的責任，而是聯合國責任。

兩名哈馬斯官員的訪問由美國為總部的「中東媒體研究機構」（Middle East Media Research Institute）翻譯。

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責任編輯：吳漢培

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