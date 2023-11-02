高通季績好過預期 料晶片市場復甦

高通公布的第四財季業績顯示，調整後每股收益為2.02美元，收入為86.7億美元，好於預期。

盡管淨利潤按年下降了48%，收入按年下降了24%，但高通對本季度的業績做出了強勁的預測。

該公司預計調整後每股收益在2.25至2.45美元之間，銷售額在91億美元至99億美元之間。

公司表示：「我們看到了全球3G、4G和5G手機需求趨穩的早期跡象。」高通預計，2023年使用其手機晶片的總出貨量將比去年下降「中到高單位數百分比」，較公司之前預期的要好。

高通汽車業務是一個亮點，銷售額增長了15%，達到5.35億美元，超過了華爾街的預期。

公司的授權業務QTL的銷售額為12.6億美元，按年下降12%。

高通將自己定位為一家人工智能（AI）公司，為數百萬智能手機提供具有人工智能功能的晶片。該公司最近發布了具有更強人工智能功能的新晶片，並強調了其在生成式人工智能和移動計算性能方面的路線圖。

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