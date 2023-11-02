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聯儲局維持利率不變 鮑威爾：未考慮減息

環球政經 10:55 2023/11/02

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美國聯儲局決定連續第二次維持利率不變，理由是經濟和勞動力市場不斷增長，通脹持續存在。

關鍵聯邦基金利率將保持在5.25厘至5.5厘的目標區間。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）強調，央行尚未就12月會議做出任何決定，目前未考慮減息。他還表示，在對抗通脹方面做得過多或過少的風險已變得更加平衡，「將通脹率持續降至2%的進程還有很長的路要走。委員會將始終做它當時認為合適的事情。」

盡管加息，但會後聲明表明，聯儲局認為經濟保持強勁。不過，聲明中也承認，自今年年初以來，就業增幅有所放緩。核心通脹率目前為3.7%，遠高於聯儲局2%的目標。鮑威爾的講話表明，盡管聯儲局有採取更多行動的潛在風險，但加息的門檻已經變得更高，央行將繼續評估更多信息及其對貨幣政策的影響。

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撰文 : 林斯凱

加息 減息 通脹 鮑威爾 經濟

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