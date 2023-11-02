加拿大維持每年50萬新移民目標 冀緩解住屋和醫療壓力
環球政治 14:00 2023/11/02
加拿大政府周三（1日）公布2024年至2026年移民水平計劃，移民水平維持不變，2024年為48.5萬新移民，而2025年和2026年則為50萬新移民。
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加國去年人口破紀錄增長100萬，總人口於今年突破4,000萬大關。聯邦移民部長米勒（Marc Miller）表示，維持上述目標旨在支持勞動力供應的同時，緩解住屋和醫療壓力。
|按類別細分的移民目標
|移民類別
|2024年人數（佔年度總目標比例）
|2026年人數（佔年度總目標比例）
|經濟類別
|28.1萬（58%）
|30.1萬（60%）
|家庭類別
|11.4萬（24%）
|11.8萬（24%）
|人道主義類別
|9萬（19%）
|8萬（16%）
至於特定計劃方面，快速通道（Express Entry）目標是到2024年迎來11.07萬名永久居民，到 2025年和2026年將增至11.75萬人。
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省提名計劃（PNP）目標是到2024年迎來11萬人，2025年至2026年則為每年增加12萬人。
配偶、伴侶和子女擔保計劃的目標，是於2024年迎來8.2萬人，2025年和2026年將增至8.4萬人。 父母和祖父母團聚移民計劃（PGP）的目標為，2024年接納3.2萬人，然後2025年和2026年則每年迎接3.4萬人。
截至今年7月，加拿大有70.1萬個職位空缺，比去年同期減少接近23.4個。根據加拿大統計局最新數據，新移民佔加拿大人口成長的98%。
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責任編輯：鄭錦玲
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