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【分析】華為回歸加劇智能手機市場競爭　小米季績一個指標可變成股價催化劑？

股市 13:52 2023/11/02

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【分析】華為回歸加劇智能手機市場競爭　小米季績一個指標可變成股價催化劑？

小米 （01810） 獲券商唱好，周四急升逾6%，高見15.2元。由於華為回歸手機市場，加劇市場競爭，市場預期小米第三季手機毛利率或會出現下跌，但摩根士丹利認為，小米毛利率有潛在改善空間，相信季績有可能成為股價催化劑。大摩稱，若牛市情景出現，小米股價潛在升幅約5%至7%。

牛市情景下 小米毛利率達14%至15%

大摩指，小米將於11月中公布第三季業績，市場將密切關注小米手機業務毛利率，以評估小米盈利是否持續改善，故手機毛利率將是小米未來股價走向的關鍵。大摩予小米「增持」評級，目標價15元。在基本情景下，大摩預期小米第三季智能手機毛利率介乎11%至12%，低於第二季約13%，小米股價將維持窄幅上落（跌2%至升2%）。

在牛市情景下，小米上季手機毛利率達14%至15%，反映其核心盈利按年及按季均有所增長，小米股價將會升5%至7%。在熊市情景下，小米手機毛利率僅10%至11%，意味小米整體核心盈利下跌，小米股價將跌3%至5%。該行對小米目標價為15元，評級「增持」。

花旗料第三季經調整淨利勝預期

另外，花旗預期，小米第三季經調整淨利勝預期，因此對小米展開30日正面催化看法，而旗艦手機小米14及更多產品推出，將支持小米股價表現，調高小米目標價9%至17.1元，重申「買入」。花旗調高小米今年盈利預測15%，並維持2024至2025年預測大致不變，相信第三季業績、小米14批發及推出紅米note及電動車等新產品，將是短期股價的正面催化劑。

瑞銀預計，內地智慧型手機OEM廠商將在第四季逐步在中國回補庫存，並將重點放在高階機型上，10月黃金周期間需求的積極復甦，而「雙11」將是驗證消費者需求下一個關鍵。小米14和小米14 Pro的預訂量似較去年同期有所上升，而銷售量則是股價走勢的關鍵催化劑，預計第4季銷售量4,070萬股，按年增25%，2023年預計銷售量按年減少4%至1.45億部。瑞銀予小米「買入」評級，維持目標價16港元。

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編輯：陳韻妍

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