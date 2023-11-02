【香港零售】香港零售銷售連升10個月　大新料續平穩

政府統計處昨發表最新的9 月零售業銷貨額數字。大新銀行經濟研究及投資策略部表示，香港9 月零售銷售貨值的升幅低於其預期的14.8%，惟連續10 個月錄得正增長，或由於去年同期基數較低所致。事實上，銷售值318 億元，續創今年以來最低，較疫情及社會事件前的2017 及2018 年同月平均低約13% 及11%。

【香港零售】9月零售升13.0% 分析師看好第4季消費市道

值得注意的是，9 月奢侈品零售銷售按年升幅顯著收窄至27.3%，低過8 月的57.2% 升幅，或受到當月較多颱風及雨災所影響。而百貨公司消費亦略為放緩至12.2%，衣履相關消費保持逾3 成升幅。食品銷售則止跌回升，由下跌1.6% 轉為上升16.5%，或因為颱風及暴雨導致麪包及糕餅類銷售明顯增加。此外，耐用消費品跌幅亦收窄至7.8%。

失業率低位 訪港旅客漸回升

他們認為，本港失業率已跌至疫情前的歷史低位，市民收入或逐步改善，加上訪港旅客穩步回升，對整體零售業或會帶來支持。政府推出多項活動推動「夜經濟」及吸引旅客來港，成效有待顯現。同時，整體經濟有放緩迹象，市民短期內對大額消費可能會保持審慎；加上內地加強推動「國內消費」，以及人民幣貶值等因素，也可能減低內地旅客訪港意慾。估計今年餘下時間零售銷售表現將大致平穩，但短期內或難以重上疫情前每月平均約400 億元的規模。

【香港零售】9月零售業銷貨值同比升13.0% 略低於市場預期

責任編輯：李智賢

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