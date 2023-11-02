  • 27°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 14:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意總理被整蠱電話惡搞 意外透露各方厭倦俄烏戰爭

環球政治 13:27 2023/11/02

分享：

分享：

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）早前被人惡搞，談及俄羅斯與烏克蘭的戰爭時意外透露，各方對戰事已有不少厭倦，準備不少解決方案希望停戰。總理辦公室確認事件，強調梅洛尼遭人誤導。

【俄烏戰爭】美指俄處決逃兵 增烏逾10億軍援 【下一頁】

外媒報稱，搞笑二人組Vovan與Lexus扮成非洲國家領袖與梅洛尼通電話，期間後者透露各方對俄烏戰爭已有不少厭倦，指烏軍反攻不如預期，未能改變局勢，而且大家知道如果不解決，戰事可能延續多年，各方逐漸了解需要停止。

梅洛尼指現時最大難題，是如何在不破壞國際法律下，找出雙方可以接受的解決方案。她稱自己已備有多個方案，正等待合適時機提出。

梅洛尼的辦公室確認，事發於9月18日，一名假扮非洲聯盟主席的人士與她通電話。辦公室指梅洛尼當時正密切與非洲領袖商討加強關係，才會被有心人乘虛而入，強調言論是遭對方誤導。

全球戰事激增 西方武器庫陷短缺危機 【下一頁】

據悉梅洛尼在對話中亦談及非洲難民問題，指歐洲多年來認為限制難民只前往意大利便能解決，但如今了解此舉無法妥善處理問題。她指難民問題涉及歐盟及聯合國，但各界似乎同意意大利必須自行解決。

Lexus and Vovan曾多次整蠱多位外國元首及名人，受害者包括英國前首相約翰遜（Boris Johnson）及著名系列小說《哈利波特》英國作家JK羅琳（JK Rowling）等。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

日本將通過逾8800億刺激經濟方案 減稅等措施抗通脹
今日
日本將通過逾8800億刺激經濟方案 減稅等措施抗通脹
美眾院議長擬表決單獨援以國法案 或擴大聯邦赤字
今日
美眾院議長擬表決單獨援以國法案 或擴大聯邦赤字
【以巴戰爭】以軍續轟難民營釀近200死 聯合國指可能屬戰爭罪
今日
【以巴戰爭】以軍續轟難民營釀近200死 聯合國指可能屬戰爭罪
【以巴戰爭】加沙邊境口岸重開 數百外國人及受傷巴人撤離
今日
【以巴戰爭】加沙邊境口岸重開 數百外國人及受傷巴人撤離
西班牙萊奧諾公主18歲生日 正式宣誓成王儲
今日
西班牙萊奧諾公主18歲生日 正式宣誓成王儲

你可能感興趣

日本將通過逾8800億刺激經濟方案 減稅等措施抗通脹
今日 13:00
日本將通過逾8800億刺激經濟方案 減稅等措施抗通脹
美眾院議長擬表決單獨援以國法案 或擴大聯邦赤字
今日 12:11
美眾院議長擬表決單獨援以國法案 或擴大聯邦赤字
【以巴戰爭】以軍續轟難民營釀近200死 聯合國指可能屬戰爭罪
今日 11:11
【以巴戰爭】以軍續轟難民營釀近200死 聯合國指可能屬戰爭罪
地緣政治 網絡熱話 外交 意大利 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 英國

下一篇文章

日本將通過逾8800億刺激經濟方案 減稅等措施抗通脹
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款