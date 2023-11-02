意總理被整蠱電話惡搞 意外透露各方厭倦俄烏戰爭

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）早前被人惡搞，談及俄羅斯與烏克蘭的戰爭時意外透露，各方對戰事已有不少厭倦，準備不少解決方案希望停戰。總理辦公室確認事件，強調梅洛尼遭人誤導。

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外媒報稱，搞笑二人組Vovan與Lexus扮成非洲國家領袖與梅洛尼通電話，期間後者透露各方對俄烏戰爭已有不少厭倦，指烏軍反攻不如預期，未能改變局勢，而且大家知道如果不解決，戰事可能延續多年，各方逐漸了解需要停止。

梅洛尼指現時最大難題，是如何在不破壞國際法律下，找出雙方可以接受的解決方案。她稱自己已備有多個方案，正等待合適時機提出。

梅洛尼的辦公室確認，事發於9月18日，一名假扮非洲聯盟主席的人士與她通電話。辦公室指梅洛尼當時正密切與非洲領袖商討加強關係，才會被有心人乘虛而入，強調言論是遭對方誤導。

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據悉梅洛尼在對話中亦談及非洲難民問題，指歐洲多年來認為限制難民只前往意大利便能解決，但如今了解此舉無法妥善處理問題。她指難民問題涉及歐盟及聯合國，但各界似乎同意意大利必須自行解決。

Lexus and Vovan曾多次整蠱多位外國元首及名人，受害者包括英國前首相約翰遜（Boris Johnson）及著名系列小說《哈利波特》英國作家JK羅琳（JK Rowling）等。

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責任編輯：吳漢培