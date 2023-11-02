【商標爭議】英企要求Meta 30日內　停用Threads名稱

▲ 英國軟件公司Threads Software委任律師說明，其早於2012年註冊並持有Threads名稱商標，要求Meta在英國境內停止使用Threads名稱。

Meta新平台Threads強調提供中心化、更可凝聚使用者討論話題的社群服務，在今年7月推出，在推出短短5日內的Threads用戶人數更突破1億。不過，近日一間英國軟件公司就委託律師發出信件，要求Meta在英國境內停止使用Threads名稱。如果Meta在30天內未停用Threads名稱，該公司將會請求法院發出禁令。

據英國軟件公司Threads Software委任律師說明，其早於2012年註冊並持有Threads名稱商標，用於企業電子郵件、推文訊息，以及VoIP語音通話內容儲存的訊息中心服務資料庫。

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此前，Meta曾透過委任律師提出要求收購Threads Software旗下服務對應網域名稱「threads.app」。惟Threads Software表示，拒絕了Meta律師對其網域threads.app提出的4次收購要約，又認為面臨Meta的嚴重威脅。

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責任編輯：張寶燕

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