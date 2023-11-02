【FinTechWeek】余偉文：冀明年初完成第二次發行代幣化政府綠債

金管局總裁余偉文出席香港金融科技周後表示，現時正與業界商討發行第二次代幣化政府綠債，並希望在新一次的發行，進行新嘗試，當中包括整個發債過程、二手買賣、派息及贖回等在區塊鏈中完成，希望明年初可完成第二次發行。

他又指，並非每個機構投資者可以在區塊鏈平台投資，故第二次代幣化證券發行會探討研究有否方法做好連接，讓未能做好區塊鏈投資的機構投資者，也能連接入來買到代幣化債券。

他說，未必很快能推廣至零售投資者能上區塊鏈買賣代幣化債券，但往後當區塊鏈更加普及地應用，局方一定會考慮希望推廣到零售層面。

央行數碼貨幣方面，他指出，在批發層面，貨幣橋項目進展非常好，打算在明年年中進行有限度使用的嘗試，主要集中在貿易結算上，而在零售數碼港元方面，在早前有關業界的試行報告中，留意到三部分有數碼港元較大潛力，例如可編程支付、代幣化證券及即時結算等，料下年將開展第二階段的試點。目前為止，未決定是否推出數碼港元及未有相關時間表。

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記者：胡學能