【香港Web3.0】虛幣交易所OKX黎智凱：短期內申請VATP牌照　香港、杜拜監管手法相異、惟目標一致「投資者保護」

▲ 【Web3.0】虛幣交易所OKX黎智凱：短期內申請VATP牌照 香港、杜拜監管手法相異、惟目標一致「投資者保護」（資料相片）

本港近月批出兩款虛擬資產交易平台牌照，OKX全球首席商務官黎智凱近周接受本報專訪時表示，公司短期內將提交牌照申請，此前密鑼緊鼓準備申請材料，以及尋找第三方機構評估網絡安全、反洗錢（AML）、認識你的客戶（KYC）等。黎智凱提到，港府Web3政策宣言出台一年，政策清晰度提高，引來非常多資金和人才，預計新一批公司將會陸續地提交虛擬資產交易平台（VATP）牌照申請。

對於過去一年行業趨勢，黎智凱表示，監管環境正慢慢進步，現時零售投資者可直接買賣加密貨幣，香港銀行陸續接受業界開戶，而證監會新增公布4份涉虛擬資產平台名單，包括申請者名單等，反映監管體系開始成熟。

杜拜多從業務性質出發

杜拜與香港同樣銳意成為Web3之都，2022年3月更成立專門虛擬資產監管機構VARA（杜拜虛擬資產監管局），問及兩地監管異同，黎智凱稱，兩地同樣關注投資者保護，不過，VARA利用牌照制度監管不同虛擬資產持份者，「可能有交易所、也有券商、託管商，不同業務性質將分別有不同的牌照去作監管」。

香港近月引入虛擬資產服務提供者（VASP）制度的VATP牌照，黎智凱指出，香港虛擬資產交易平台牌照金融屬性較強，「監管標準及指引大致源自於證監會本身框架」。

Web3與傳統金融系統 可互補

問及JPEX事件有否對市場對虛擬資產信心，黎智凱指出，事件反而促使用家選用合規平台進行交易，而且事件反映證監會執法決心。黎智凱透露，事件後OKX平台用戶指標未見波動，包括日增長、活躍度、資產總值，「無出現突然強勁增長，只是按部就班持續的增長」。

黎智凱提到，Web3與傳統金融系統可以出現互補，提到行業毋須直接代幣化股票，「Web 3未必會，或者不應該直接與股票期貨市場進行競爭」。黎智凱認為，Web 3可以在傳統金融領域下，交易成本高昂的金融合約，透露代幣化合約利用區塊鏈技術作清算，加快他們的金融資產交收的流程。

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記者：李哲毅